Ez a diéta többet árthat, mint amennyit használ – mutatjuk, mire figyeljen!

Új kutatás hívta fel a figyelmet arra, hogy a cukormentes étrend nem minden esetben hoz egyértelmű egészségügyi előnyt. Egy állatkísérlet szerint a teljes cukormegvonás akár kedvezőtlen hatásokat is kiválthat. Az eredmények a bélflóra és az anyagcsere egyensúlyának fontosságát hangsúlyozzák – írja a ScienceDaily.
Valóban előnyös a cukormentes étrend?
A kuvaiti Dasman Diabetes Institute kutatói egereken vizsgálták, mi történik, ha a szokásos alacsony zsírtartalmú étrendből teljesen elhagyják a szacharózt. A kontrollcsoport ezzel szemben kis mennyiségben kapott cukrot. A különbségek meglepők voltak: a cukormentes csoportnál romlott a vércukorszint-szabályozás, csökkent az inzulinérzékenység, fokozódtak a gyulladásos folyamatok, és a bélmikrobiom összetétele is kedvezőtlen irányba tolódott el. Emellett a májban a zsírmáj kialakulására utaló jelek is megjelentek.
Mik lehetnek a cukor elhagyásának hatásai a szervezetre?
Bár a cukor csökkentése sok esetben előnyös, a teljes megvonás felboríthatja a bélbaktériumok egyensúlyát, ami kulcsszerepet játszik az immunrendszer és az anyagcsere megfelelő működésében. A vizsgálat során a glükóztolerancia, az inzulinválasz és a gyulladásos markerek is kedvezőtlen irányba változtak a cukormentes csoportban.
Miért fontos az étrendi egyensúly?
A szakértők hangsúlyozzák: nem az a cél, hogy a cukrot teljesen kiiktassuk az étrendből, hanem hogy megtaláljuk a megfelelő egyensúlyt. A bélmikrobiom érzékenyen reagál a tápanyag-összetételre, ezért a túl szigorú diéták hosszú távon akár hátrányos hatásokat is kiválthatnak.
A kutatás eredménye szerint a kiegyensúlyozott, változatos étrend fontosabb lehet, mint a drasztikus megszorítások.
Az eredmények egyelőre állatkísérleteken alapulnak, de rámutatnak arra, hogy a táplálkozást nem érdemes egyetlen tápanyag – jelen esetben a cukor – teljes kizárására egyszerűsíteni.
Ez az étkezési szokás súlyos emésztési problémákat okozhat
Egy friss vizsgálat szerint a késő esti étkezés és a stressz együtt különösen veszélyes kombináció lehet az emésztőrendszer számára. Az esti evés stresszes állapotban akár 2,5-szeres kockázatot is jelenthet bizonyos emésztési zavarok kialakulására.
Ez a hat étel tönkreteszi a beleit, mégis sokan eszik
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