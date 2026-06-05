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Kevés sorozat hagyott akkora nyomot a televíziózás történetében, mint a texasi olajdinasztia intrikáit bemutató klasszikus. A Dallas 48 évvel ezelőtt indult, de Jockey Ewing, Bobby, Pamela, Sue Ellen és a Southfork Ranch világa ma is nosztalgiát ébreszt a rajongókban.
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Dallas (televíziós sorozat)akkor és mostsorozat

Az Egyesült Államokban, 1978. április 2-án mutatták be a CBS-en a sorozat első részét, amely később 14 évadon át, egészen 1991. május 3-ig futott. A Dallas nemcsak egy tévés sikertörténet lett, hanem popkulturális jelenség: spinoffot, tévéfilmeket, újraindítást és több generáción átívelő rajongótábort is kapott.

Dallas szereplők akkor és most: így élnek ma a legendás sorozat sztárjai
Dallas szereplők akkor és most: így élnek ma a legendás sorozat sztárjai
Fotó: IMDB

Dallas: a sorozat, amelynek mindenki tudni akarta a titkait

A Dallas ereje abban rejlett, hogy egyszerre volt családi dráma, szerelmi történet, üzleti háború és szappanopera. 

A nézők hétről hétre figyelték, ki kit árul el, ki kivel szövetkezik, és mi történik a texasi Ewing család hatalmas birtokán.

A sorozat egyik legismertebb fordulata a „Ki lőtte le Jockeyt?” kérdés volt, amely világszerte lázban tartotta a közönséget. Bár a széria 1991-ben véget ért, a szereplők neve sokak számára ma is egybeforrt a karaktereikkel.

1. Larry Hagman – Jockey Ewing

Larry Hagman alakította J.R. Ewingot, vagyis a magyar nézők számára legendássá vált Jockeyt. A számító, gátlástalan, mégis ellenállhatatlan olajmágnás lett a Dallas arca, és Hagman karrierjének legfontosabb szerepe.

A színész a sorozat után is többször visszatért Jockeyként, többek között a tévéfilmekben és a 2012-es újraindításban. 2011-ben torokrákot diagnosztizáltak nála, majd 2012. november 23-án, 81 évesen halt meg. Öröksége azonban ma is él: kevés tévés gonosztevő lett annyira ikonikus, mint Jockey Ewing.

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