Megőrül érte a világ: ez az ősi gyümölcs tarolja le a boltokat

Az emberiség történelmének egyik legrégebb óta termesztett élelmiszere éli fénykorát, mivel egyre többen keresnek egészségesebb alternatívákat a túlzottan feldolgozott élelmiszerek helyett. A datolya értékesítése az Egyesült Államokban 2025-ben 33 százalékkal nőtt – írja a New York Post.

Datolyaőrület a világban: ezért nő robbanásszerűen a népszerűsége az ősi gyümölcsnek (A kép illusztráció.)

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Globálisan a datolyapiac mérete várhatóan 6,1 százalékos összetett éves növekedési ütemet fog elérni, 2026-ban 34,5 milliárd dollárról 2034-re 55,58 milliárd dollárra emelkedve – állítja a Fortune Business Insights.

Mivel a fogyasztók egyre inkább a kevésbé feldolgozott, teljes értékű ételeket részesítik előnyben, a datolyák népszerűsége a közösségi médiában is megugrott.

Vírusként terjedtek azok a videók, amelyeken az emberek először kóstolják meg a datolyát, valamint azok a „egészséges desszert” receptek, amelyek a datolyát cukorhelyettesítőként használják.

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A Cleveland Clinic szerint a datolyák egészségügyi előnyei között szerepel a jobb bélműködés, a jobb agyműködés, az egészségesebb bőr, valamint számos betegség kockázatának csökkenése.

„Bár a datolyák a fogyasztók számára talán egy újabb trendnek számítanak, a dietetikusok körében már évek óta a leggyakrabban használt alapanyagok közé tartoznak a turmixok és az alacsony cukortartalmú desszertek édesítéséhez” – mondta Lisa Moskovitz dietetikus.

„Nemcsak rendkívül ízletesek és sokoldalúan felhasználhatók, hanem rostokat, antioxidánsokat és más alapvető tápanyagokat, például magnéziumot és káliumot is tartalmaznak”

– tette hozzá.

A történészek úgy vélik, hogy a mezopotámiai ősi civilizációk már 6000–8000 évvel ezelőtt is termesztették a datolyát.

A datolyafajtákat három fő kategóriába sorolják: puha, félszáraz és száraz. A kevésbé nedves fajtákat gyakrabban használják sütéshez és főzéshez, míg a magas nedvességtartalmú datolyák, nevezetesen a medjool, népszerűek nassoláshoz.

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A táplálkozástudomány jelenlegi állása szerint nincs egyetlen, mindenkire érvényes válasz. Az ideális reggeli gyümölcs megválasztása nagyban függ az egyéni emésztéstől, a vércukorszint szabályozásától és attól is, hogy a szervezet milyen típusú energiára reagál a legjobban egy éjszakai böjt után. A szakértők ugyanakkor egyetértenek abban, hogy a gyomor ilyenkor a könnyen emészthető, mégis tartós energiát biztosító ételeket részesíti előnyben. További részletek az Origo oldalán.