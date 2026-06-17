Meghalt az ismert színésznő, mindössze 35 éves volt

Daveigh Chase halála megrázta a filmes világot: 35 éves korában elhunyt az amerikai színésznő és szinkronszínész, aki a Lilo és Stitch című Disney-klasszikusban Lilo hangjaként, valamint A kör című horrorfilm ikonikus Samara Morganjaként vált ismertté.

A halálhírt a színésznő párja, Roy Hernandez erősítette meg. Elmondása szerint Daveigh Chase-nél nemrég agyhártyagyulladást és több súlyos véráramfertőzést diagnosztizáltak. Állapota gyorsan romlott, a fertőzések következtében szepszis alakult ki, amely végül halálához vezetett.

A Las Vegasban született színésznő már gyermekkorában megkezdte pályafutását. Több népszerű televíziós sorozatban is feltűnt, mielőtt 2001-ben szerepet kapott a kultikussá vált Donnie Darko című filmben.

A nagy áttörést azonban a 2002-es év hozta meg számára. Ekkor kölcsönözte hangját a Disney sikerfilmjének főszereplőjének, a hawaii kislánynak, Lilónak a Lilo és Stitch című animációs alkotásban. A karaktert később több folytatásban és televíziós sorozatban is megszólaltatta.

Ugyanebben az évben játszotta el Samara Morgant a A kör című horrorfilmben. A természetfeletti képességekkel rendelkező, kútból előmászó kislány alakítása a horrorfilmek egyik legismertebb karakterévé tette, és világszerte ismertséget hozott számára.