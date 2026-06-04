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David Beckham

Saját csillagot kap Hollywoodban David Beckham

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Újabb hatalmas elismerés vár a sportlegendára: saját csillagot kap a hollywoodi hírességek sétányán. David Beckham nagy napján Victoria Beckham és Tom Cruise is fontos szerepet kap, ám a családi ünnepet egy régi feszültség is beárnyékolhatja.
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David Beckhamwalk of fameVictoria BeckhamHollywood

Los Angelesben, 2026. június 12-én avatják fel David Beckham csillagát a Hollywood Walk of Fame-en, ahol a korábbi futballsztár a sport és a szórakoztatóipar területén végzett munkájáért kap elismerést. David Beckham neve a 2849. csillagként kerül fel a világhírű sétányra, ráadásul a ceremónián felesége, Victoria Beckham és régi barátja, Tom Cruise is beszédet mond – írja a Daily Mail.

(FILES) David Beckham, president and co-owner of Inter Miami, gives a thumbs up ahead of the MLS football match between LA Galaxy and Inter Miami FC at Dignity Health Sports Park on February 25, 2024, in Carson California. Football superstar David Beckham is to be honored with a star on Hollywood's Walk of Fame, organizers announced June 2, as the United States readies to host the World Cup. Movie legend Tom Cruise and the player's pop star-turned-fashion designer wife Victoria Beckham will be at the ceremony on June 12 to unveil the plaque immortalizing the British midfielder on Hollywood's most famous thoroughfare. (Photo by Patrick T. Fallon / AFP)
David Beckham saját csillagot kap Hollywoodban
Fotó: PATRICK T. FALLON / AFP

David Beckham hollywoodi csillagot kap

A díj különösen jókor érkezik, hiszen az Egyesült Államok a 2026-os futball-világbajnokság egyik házigazdája. A szervezők szerint Beckham rengeteget tett azért, hogy a futball népszerűbb legyen Amerikában, és a sporton túl a divat, a média és a popkultúra világában is maradandó nyomot hagyott.

A Walk of Fame egy szakasza
A Walk of Fame egy szakasza 
Fotó: Alen Ištoković, CC BY 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=53816034 / Wikipedia

Victoria és Tom Cruise is ott lesz mellette

A ceremónia igazi sztárparádénak ígérkezik: Victoria Beckham nemcsak feleségként, hanem meghívott beszélőként is szerepet kap, Tom Cruise pedig szintén méltatja majd a futballikont. Külön érdekesség, hogy Victoria egyelőre nem rendelkezik saját csillaggal, most mégis ő állhat férje mellett a nagy pillanatban.

David Beckham számára ez így is újabb fényes mérföldkő: a futballpályák után most Hollywood járdáján is ott lesz a neve.

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Új fejezet nyílt a Manchester United legendájának életében. A Sunday Times Rich List 2026-os kiadása szerint David Beckham és felesége, Victoria Beckham vagyona már eléri az 1,185 milliárd fontot (közel 500 milliárd forint).

 

 

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