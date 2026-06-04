Saját csillagot kap Hollywoodban David Beckham

Los Angelesben, 2026. június 12-én avatják fel David Beckham csillagát a Hollywood Walk of Fame-en, ahol a korábbi futballsztár a sport és a szórakoztatóipar területén végzett munkájáért kap elismerést. David Beckham neve a 2849. csillagként kerül fel a világhírű sétányra, ráadásul a ceremónián felesége, Victoria Beckham és régi barátja, Tom Cruise is beszédet mond – írja a Daily Mail.

David Beckham saját csillagot kap Hollywoodban

Fotó: PATRICK T. FALLON / AFP

David Beckham hollywoodi csillagot kap

A díj különösen jókor érkezik, hiszen az Egyesült Államok a 2026-os futball-világbajnokság egyik házigazdája. A szervezők szerint Beckham rengeteget tett azért, hogy a futball népszerűbb legyen Amerikában, és a sporton túl a divat, a média és a popkultúra világában is maradandó nyomot hagyott.

A Walk of Fame egy szakasza

Fotó: Alen Ištoković, CC BY 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=53816034 / Wikipedia

Victoria és Tom Cruise is ott lesz mellette

A ceremónia igazi sztárparádénak ígérkezik: Victoria Beckham nemcsak feleségként, hanem meghívott beszélőként is szerepet kap, Tom Cruise pedig szintén méltatja majd a futballikont. Külön érdekesség, hogy Victoria egyelőre nem rendelkezik saját csillaggal, most mégis ő állhat férje mellett a nagy pillanatban.

David Beckham számára ez így is újabb fényes mérföldkő: a futballpályák után most Hollywood járdáján is ott lesz a neve.