Vérfürdő a Feröer-szigeteken: több mint 700 delfint öltek le

Több mint 700 delfint mészároltak le a lakók a Feröer-szigeteken az úgynevezett grindadráp hagyomány keretében. A grindadráp egy a viking korig visszanyúló közösségi cetvadászati hagyomány – írja a New York Post.

Több mint 700 delfint mészároltak le a lakók a Feröer-szigeteken az úgynevezett grindadráp hagyomány keretében. A képen a 2023-as hagyományos grindadráp cetvadászat

Fotó: HANDOUT / SEA SHEPHERD UK

Csak a fővárosban, Torshavnban 406 állatot öltek meg. A véres szokás során a szigetlakók hajókkal sekély öblökbe terelik, majd leölik a gömbölyűfejű delfineket.

Számos tengeri emlőst késsel öltek meg, ami miatt az állatok hosszú ideig szenvedtek, mielőtt elvéreztek”

– áll a Sea Shepherd aktivista szervezet közleményében.

A hosszan elhúzódó állatkínzási jelenetekről szóló beszámolók szerint a felszerelés és a résztvevők hiánya oda vezetett, hogy a delfineket szikláknak nyomták, elgázolták és a hajócsavarok felvágták őket”

– folytatták.

A helyi kultúrában a delfinekhez hasonló tengeri emlősöket megőrzendő fajok helyett megújuló élelmiszer-forrásnak tekintik.

Sea turns red with blood as Faroe Islanders slaughter hundreds of pilot whales in traditional hunt, watched by huge crowd https://t.co/pqtAPQ1lhu — Daily Mail (@DailyMail) June 2, 2026

Nem fogja elhinni, hogy mit találtak az idős delfinek vérében

Véletlenül bukkanhatott rá egy amerikai kutató az egészséges öregedés egyik fontos összetevőjére, miközben delfineket vizsgált. Stephanie Venn-Watson állatorvos és járványkutató szerint a különösen hosszú életű delfinek szervezetében nagy mennyiségben jelent meg egy kevéssé ismert zsírsav, a C15:0, vagy másik nevén pentadekánsav, amelyről korábban alig esett szó a táplálkozástudományban.

Miért nem száradnak ki a tengeri emlősök a sós tengerben?

Az emberek számára a tengervíz ivása halálos lenne, hiszen a magas sótartalom súlyos dehidratálást okozna. Mégis, a tengeri emlősök – bálnák, fókák és delfinek – évmilliók óta sikeresen boldogulnak ebben a sós közegben, méghozzá úgy, hogy testük tökéletesen hidratált marad.