Sokat alszik napközben? – a rövid pihenő hasznos lehet, de ez már figyelmeztető jel

A délutáni szunyókálás hatásait harvardi kutatók vizsgálták egy több mint 1400, 56 év feletti felnőttet követő tanulmányban. A résztvevőket hosszú éveken át figyelték, és azt találták, hogy a több, illetve hosszabb nappali alvás összefüggést mutathatott a magasabb halálozási kockázattal.

A délutáni szunyókálás sokaknak segít felfrissülni

Fotó: freepik / Magnific

Reggeli vagy délutáni szunyókálás: nem mindegy, mikor történik

A kutatás szerint minden plusz egy óra nappali alvás 13 %-kal, minden extra napközbeni szunyókálás pedig 7 %-kal magasabb halálozási kockázattal járt együtt. A szakemberek ugyanakkor hangsúlyozták:

ez nem jelenti azt, hogy maga a szunyókálás okozná a haláleseteket.

A napszak is számíthat. A reggeli szunyókálás a kutatók szerint aggasztóbb jel lehet, mert ilyenkor az egészséges emberek általában éberebbek. Azoknál, akik inkább reggel aludtak, mint napközben, magasabb kockázatot figyeltek meg, mint azoknál, akik délután pihentek le.

A túl sok nappali alvás figyelmeztető jel lehet

A tudósok szerint a gyakori nappali alvás mögött állhat rossz éjszakai alvás, alvászavar, gyulladásos folyamat, szív- és érrendszeri probléma vagy más krónikus állapot is. A nappali fáradtság tehát nem mindig egyszerű kimerültség, hanem akár egy rejtett egészségügyi gond tünete is lehet.

Korábbi kutatások már összefüggést találtak az alvászavarok, a gyulladás, a testsúlygyarapodás, a szívbetegségek és egyes idegrendszeri betegségek között. Ezért a szakemberek szerint érdemes odafigyelni arra, ha valaki rendszeresen napközben is erős álmosságot érez.

A túl gyakori nappali alvás egészségügyi problémára is utalhat

Fotó: freepik / Magnific

Nem kell megijedni egy rövid pihenőtől

Fontos, hogy a kutatás megfigyeléses jellegű volt, vagyis nem bizonyította, hogy a nappali alvás közvetlenül növelné a halálozás kockázatát. Inkább arról lehet szó, hogy a túl gyakori vagy szokatlan időpontban jelentkező szunyókálás egy már meglévő egészségügyi probléma jele lehet.

Egy rövid délutáni pihenő sok embernek segíthet felfrissülni, különösen akkor, ha nem tart túl sokáig, és nem zavarja meg az éjszakai alvást.

Ha azonban valaki naponta többször is elalszik, reggel is kimerültnek érzi magát, vagy a nappali álmosság hirtelen jelentkezik, érdemes orvoshoz fordulni – tájékoztatott a Daily Mail.