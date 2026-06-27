Napi 10 másodperc, és megváltozhat az agy működése

A TikTokon „pinky time” néven terjedő ujjgyakorlat azt ígéri, hogy javíthatja a memóriát és támogathatja az agyműködést. A neurológusok szerint valóban léteznek olyan mozgásformák, amelyek serkenthetik az agyat, ugyanakkor nincs tudományos bizonyíték arra, hogy ez a konkrét gyakorlat önmagában képes lenne megelőzni a demencia vagy az Alzheimer-kór kialakulását.

A demencia megelőzését ígéri a közösségi médiában terjedő ujjgyakorlat (Kápünk illusztráció) - Fotó: Pexels

Segíthet-e egy egyszerű ujjgyakorlat a demencia megelőzésében?

A szakértők szerint az ujjgyakorlatok valóban aktiválhatják az agy több területét. A kéz és az ujjak mozgásáért felelős idegpályák jelentős szerepet játszanak az agyműködésben, ezért a finommotoros feladatok hozzájárulhatnak a memória és a figyelem fenntartásához – írja a Huff Post.

A jelenlegi kutatások azonban nem igazolják, hogy a TikTokon népszerűvé vált kisujjgyakorlat önmagában megelőzhetné a demencia kialakulását. A szakemberek szerint az agy rendszeres és összetett kihívásokra reagál a legkedvezőbben.

Milyen gyakorlatok segíthetnek a demencia kockázatának csökkentésében?

A neurológusok szerint azok a tevékenységek lehetnek hasznosak, amelyek egyszerre igényelnek koncentrációt, tanulást és koordinációt. Ilyenek például:

hangszeres zenélés,

kézműves tevékenységek,

társasjátékok,

tánc,

tai chi,

rajzolás és festés,

új készségek elsajátítása.

Ezek a tevékenységek nemcsak az agytorna szerepét tölthetik be, hanem hosszú távon is támogathatják a memória működését és lassíthatják a kognitív hanyatlás folyamatát.

Milyen tevékenységek támogatják az agyi plaszticitást?

Az agyi plaszticitás azt jelenti, hogy az agy képes alkalmazkodni az új helyzetekhez és tapasztalatokhoz. A szakértők szerint ezt leginkább az újdonság, az összetettség és a rendszeres gyakorlás kombinációja segíti elő.

Az olvasás, a tanulás, az idegen nyelvek gyakorlása, a kreatív hobbik vagy akár egy új sport kipróbálása mind hozzájárulhatnak az idegrendszer rugalmasságának fenntartásához. A kutatók szerint a memóriazavar és az időskori kognitív hanyatlás kockázatának csökkentésében nem egyetlen gyakorlat, hanem az aktív és változatos életmód játszhat kulcsszerepet.

#bloodpressure #inflammation #diabetes ♬ original sound - Ana Lučić @glucose.speaks Simple pinky movements = powerful brain stimulation 🧠✋ Finger and hand movement exercises — even something as small as moving the pinky — can be very helpful for people with Alzheimer’s and other cognitive decline. These movements: • Activate the motor cortex • Increase blood flow to the brain • Maintain fine motor skills • Keep neural pathways engaged Try these pinky-focused exercises: 🔹 Pinky lifts Place your hand flat on a table. Slowly lift only the pinky finger. Hold 2–3 seconds, relax. ➡️ 10 reps each hand 🔹 Finger tapping Tap the pinky to the thumb, then return. Repeat with other fingers, but give extra reps to the pinky. 🔹 Music rhythm taps 🎶 Play a simple tune and tap your pinky to the rhythm. This engages memory, coordination, and auditory processing. These small movements help support independence in daily tasks like buttoning clothes, holding utensils, and writing — while keeping the brain engaged through movement. Small movements. Big impact. #insulinresistance