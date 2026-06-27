Napi 10 másodperc, és megváltozhat az agy működése

A TikTokon „pinky time” néven terjedő ujjgyakorlat azt ígéri, hogy javíthatja a memóriát és támogathatja az agyműködést. A neurológusok szerint valóban léteznek olyan mozgásformák, amelyek serkenthetik az agyat, ugyanakkor nincs tudományos bizonyíték arra, hogy ez a konkrét gyakorlat önmagában képes lenne megelőzni a demencia vagy az Alzheimer-kór kialakulását.
Segíthet-e egy egyszerű ujjgyakorlat a demencia megelőzésében?
A szakértők szerint az ujjgyakorlatok valóban aktiválhatják az agy több területét. A kéz és az ujjak mozgásáért felelős idegpályák jelentős szerepet játszanak az agyműködésben, ezért a finommotoros feladatok hozzájárulhatnak a memória és a figyelem fenntartásához – írja a Huff Post.
A jelenlegi kutatások azonban nem igazolják, hogy a TikTokon népszerűvé vált kisujjgyakorlat önmagában megelőzhetné a demencia kialakulását. A szakemberek szerint az agy rendszeres és összetett kihívásokra reagál a legkedvezőbben.
Milyen gyakorlatok segíthetnek a demencia kockázatának csökkentésében?
A neurológusok szerint azok a tevékenységek lehetnek hasznosak, amelyek egyszerre igényelnek koncentrációt, tanulást és koordinációt. Ilyenek például:
- hangszeres zenélés,
- kézműves tevékenységek,
- társasjátékok,
- tánc,
- tai chi,
- rajzolás és festés,
- új készségek elsajátítása.
Ezek a tevékenységek nemcsak az agytorna szerepét tölthetik be, hanem hosszú távon is támogathatják a memória működését és lassíthatják a kognitív hanyatlás folyamatát.
Milyen tevékenységek támogatják az agyi plaszticitást?
Az agyi plaszticitás azt jelenti, hogy az agy képes alkalmazkodni az új helyzetekhez és tapasztalatokhoz. A szakértők szerint ezt leginkább az újdonság, az összetettség és a rendszeres gyakorlás kombinációja segíti elő.
Az olvasás, a tanulás, az idegen nyelvek gyakorlása, a kreatív hobbik vagy akár egy új sport kipróbálása mind hozzájárulhatnak az idegrendszer rugalmasságának fenntartásához. A kutatók szerint a memóriazavar és az időskori kognitív hanyatlás kockázatának csökkentésében nem egyetlen gyakorlat, hanem az aktív és változatos életmód játszhat kulcsszerepet.
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