Ne egye ezeket az ételeket! Jelentősen növelhetik a demencia kialakulását

A kutatás azt vizsgálta, milyen tényezők befolyásolhatják a demencia későbbi kialakulásának kockázatát. A vizsgálatban 5370, 50 éves vagy annál idősebb amerikai vett részt, akik a Health and Retirement Study elnevezésű hosszú távú kutatás résztvevői voltak. A tanulmány kezdetén egyikük sem szenvedett demenciában vagy jelentős memóriazavarban – számolt be róla a FIT BOOK.

A kutatás szerint a demencia kockázata több mint kétszeresére nőtt a legtöbb feldolgozott húst fogyasztó résztvevők körében (Képünk illusztráció)

Fotó: Pexels

A kutatók 2013-ban részletes kérdőív segítségével mérték fel a résztvevők táplálkozási szokásait, majd 2014 és 2020 között rendszeresen vizsgálták kognitív állapotukat. Az elemzés során figyelembe vették az életkort, a nemet, az iskolai végzettséget, az anyagi helyzetet, az életmódbeli tényezőket és a meglévő betegségeket is.

Melyik élelmiszerek növelik a demencia kockázatát?

A kutatás az úgynevezett ultrafeldolgozott élelmiszerek fogyasztására összpontosított. Ebbe a csoportba tartoznak többek között:

a cukrozott üdítőitalok,

az édességek,

egyes reggelizőpelyhek,

a készételek,

valamint a feldolgozott húsok.

A kutatók szerint azoknál, akik a legtöbb ilyen terméket fogyasztották, 58 százalékkal magasabb volt a demencia kialakulásának kockázata a legkevesebbet fogyasztó csoporthoz képest.

Az enyhébb kognitív hanyatlás előfordulása 46 százalékkal, a két állapot együttes kockázata pedig 47 százalékkal emelkedett. Az eredmények alapján minél nagyobb arányban szerepeltek feldolgozott élelmiszerek az étrendben, annál magasabb volt a szellemi leépülés valószínűsége.

Különösen erős összefüggést figyeltek meg a feldolgozott húsok esetében: a legtöbbet fogyasztók demenciakockázata több mint kétszerese volt a legalacsonyabb fogyasztású csoporténak.

Hogyan befolyásolja az étrend a demencia kialakulását?

A kutatás eredményei arra utalnak, hogy az élelmiszerek feldolgozottsági szintje önmagában is szerepet játszhat az agy egészségének megőrzésében. A szerzők szerint nem csupán az egyes tápanyagok mennyisége lehet fontos, hanem az is, hogy az adott termék milyen mértékű ipari feldolgozáson ment keresztül. A vizsgálat alapján az ultrafeldolgozott élelmiszerek rendszeres fogyasztása összefüggésbe hozható a demencia és más kognitív problémák magasabb előfordulásával.