Ne egye ezeket az ételeket! Jelentősen növelhetik a demencia kialakulását

A kutatás azt vizsgálta, milyen tényezők befolyásolhatják a demencia későbbi kialakulásának kockázatát. A vizsgálatban 5370, 50 éves vagy annál idősebb amerikai vett részt, akik a Health and Retirement Study elnevezésű hosszú távú kutatás résztvevői voltak. A tanulmány kezdetén egyikük sem szenvedett demenciában vagy jelentős memóriazavarban – számolt be róla a FIT BOOK.
A kutatók 2013-ban részletes kérdőív segítségével mérték fel a résztvevők táplálkozási szokásait, majd 2014 és 2020 között rendszeresen vizsgálták kognitív állapotukat. Az elemzés során figyelembe vették az életkort, a nemet, az iskolai végzettséget, az anyagi helyzetet, az életmódbeli tényezőket és a meglévő betegségeket is.
Melyik élelmiszerek növelik a demencia kockázatát?
A kutatás az úgynevezett ultrafeldolgozott élelmiszerek fogyasztására összpontosított. Ebbe a csoportba tartoznak többek között:
- a cukrozott üdítőitalok,
- az édességek,
- egyes reggelizőpelyhek,
- a készételek,
- valamint a feldolgozott húsok.
A kutatók szerint azoknál, akik a legtöbb ilyen terméket fogyasztották, 58 százalékkal magasabb volt a demencia kialakulásának kockázata a legkevesebbet fogyasztó csoporthoz képest.
Az enyhébb kognitív hanyatlás előfordulása 46 százalékkal, a két állapot együttes kockázata pedig 47 százalékkal emelkedett. Az eredmények alapján minél nagyobb arányban szerepeltek feldolgozott élelmiszerek az étrendben, annál magasabb volt a szellemi leépülés valószínűsége.
Különösen erős összefüggést figyeltek meg a feldolgozott húsok esetében: a legtöbbet fogyasztók demenciakockázata több mint kétszerese volt a legalacsonyabb fogyasztású csoporténak.
Hogyan befolyásolja az étrend a demencia kialakulását?
A kutatás eredményei arra utalnak, hogy az élelmiszerek feldolgozottsági szintje önmagában is szerepet játszhat az agy egészségének megőrzésében. A szerzők szerint nem csupán az egyes tápanyagok mennyisége lehet fontos, hanem az is, hogy az adott termék milyen mértékű ipari feldolgozáson ment keresztül. A vizsgálat alapján az ultrafeldolgozott élelmiszerek rendszeres fogyasztása összefüggésbe hozható a demencia és más kognitív problémák magasabb előfordulásával.
A kutatók ugyanakkor hangsúlyozták, hogy a tanulmány megfigyeléses jellegű volt, ezért nem bizonyítja közvetlenül az ok-okozati kapcsolatot. Az eredmények azonban összhangban állnak korábbi kutatásokkal, amelyek a feldolgozott termékeket az elhízással, a cukorbetegséggel és a szív- és érrendszeri betegségekkel is összefüggésbe hozták.
Milyen ételek segíthetnek a demencia megelőzésében?
A vizsgálat szerint azok a résztvevők, akik étrendjükben elsősorban feldolgozatlan vagy minimálisan feldolgozott élelmiszereket fogyasztottak, lényegesen kedvezőbb eredményeket mutattak.
A tanulmány egyik erőssége a nagy mintaszám és a közel kilencéves követési időszak volt. A kutatók ugyanakkor felhívták a figyelmet arra, hogy a táplálkozási adatokat önbevallás alapján gyűjtötték, ami pontatlanságokat eredményezhet.
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Az ultrafeldolgozott élelmiszerek újabb rémisztő hatására derült fény
A rendszeres gyümölcs- és zöldségfogyasztás, valamint a friss alapanyagokra épülő egészséges táplálkozás 41 százalékkal alacsonyabb demenciakockázattal társult a kutatásban. A szerzők szerint az eredmények arra utalnak, hogy a mindennapi étkezési szokások módosítása hosszabb távon hozzájárulhat a szellemi teljesítőképesség megőrzéséhez és a demencia kockázatának csökkentéséhez.