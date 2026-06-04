Vigyázat! Ezek az ételek csendben károsítják az agyat

A demencia kockázatát jelentősen befolyásolhatják a mindennapi étkezési szokások – derül ki egy friss amerikai kutatásból. A Harvard Egyetem vizsgálata szerint az ultrafeldolgozott élelmiszerek rendszeres fogyasztása akár 58 százalékkal is növelheti a betegség kialakulásának esélyét. A kutatók szerint különösen bizonyos gyorsételek és feldolgozott húsok jelenthetnek kockázatot – írja a Sun.

A demencia kockázatát jelentősen befolyásolhatják a mindennapi étkezési szokások – Fotó: Pexels

Milyen ételek növelik a demencia kockázatát?

A kutatás több mint 5300 amerikai résztvevő 10 éven át tartó követésén alapult. Az eredmények szerint nemcsak a demencia, hanem az enyhe kognitív zavar kialakulásának esélye is érezhetően nőtt azoknál, akik gyakran fogyasztottak ultrafeldolgozott ételeket. A vizsgált csoportban ez utóbbi állapot kockázata 46 százalékkal volt magasabb.

A leginkább érintett élelmiszerek közé tartoznak:

bacon és feldolgozott sonkák;

hot dogok és kolbászok;

chips és sós snackek;

kekszek és sütemények;

instant levesek;

üdítőitalok és ízesített joghurtok.

A tanulmány szerint a legnagyobb kockázatot azoknál figyelték meg, akik naponta több mint fél kilogramm ultrafeldolgozott ételt fogyasztottak.

Miért növelhetik ezek az ételek a kockázatot?

A kutatók nem bizonyítottak közvetlen ok-okozati összefüggést, de szerintük a kapcsolat biológiailag valószínű. Az ultrafeldolgozott ételek jellemzően sok cukrot, sót és zsírt tartalmaznak, emellett adalékanyagok – például tartósítószerek és emulgeálószerek – is megtalálhatók bennük. Ezek a tényezők hozzájárulhatnak az elhízáshoz, a 2-es típusú cukorbetegséghez és a szív- és érrendszeri betegségekhez, amelyek mind növelik a demencia kockázatát. Emellett gyulladásos folyamatokat is beindíthatnak, amelyek az agyműködés romlásával hozhatók összefüggésbe.

A kutatás nemcsak kockázatot, hanem védő hatást is azonosított.

Azoknál, akik a legtöbb minimálisan feldolgozott, teljes értékű élelmiszert fogyasztották – például zöldségeket, gyümölcsöket, hüvelyeseket és nem feldolgozott húsokat –, 41 százalékkal kisebb eséllyel alakult ki demencia. A kutatók szerint ez arra utal, hogy az étrend tudatos megválasztása hosszú távon is hatással lehet az agy egészségére.