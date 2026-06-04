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demencia

Vigyázat! Ezek az ételek csendben károsítják az agyat

1 órája
Olvasási idő: 6 perc
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Egy friss amerikai kutatás szerint egyes mindennapi ételek meglepően erősen összefügghetnek a súlyos egészségügyi problémákkal. A szakértők szerint a demencia kialakulásának esélye akár 58 százalékkal is magasabb lehet bizonyos ételek rendszeres fogyasztása mellett.
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demenciaegészségultrafeldolgozott élelmiszerkognitív hanyatlás

A demencia kockázatát jelentősen befolyásolhatják a mindennapi étkezési szokások – derül ki egy friss amerikai kutatásból. A Harvard Egyetem vizsgálata szerint az ultrafeldolgozott élelmiszerek rendszeres fogyasztása akár 58 százalékkal is növelheti a betegség kialakulásának esélyét. A kutatók szerint különösen bizonyos gyorsételek és feldolgozott húsok jelenthetnek kockázatot – írja a Sun.

A demencia kockázatát jelentősen befolyásolhatják a mindennapi étkezési szokások
A demencia kockázatát jelentősen befolyásolhatják a mindennapi étkezési szokások – Fotó: Pexels

Milyen ételek növelik a demencia kockázatát?

A kutatás több mint 5300 amerikai résztvevő 10 éven át tartó követésén alapult. Az eredmények szerint nemcsak a demencia, hanem az enyhe kognitív zavar kialakulásának esélye is érezhetően nőtt azoknál, akik gyakran fogyasztottak ultrafeldolgozott ételeket. A vizsgált csoportban ez utóbbi állapot kockázata 46 százalékkal volt magasabb.

A leginkább érintett élelmiszerek közé tartoznak:

  • bacon és feldolgozott sonkák;
  • hot dogok és kolbászok;
  • chips és sós snackek;
  • kekszek és sütemények;
  • instant levesek;
  • üdítőitalok és ízesített joghurtok.

A tanulmány szerint a legnagyobb kockázatot azoknál figyelték meg, akik naponta több mint fél kilogramm ultrafeldolgozott ételt fogyasztottak.

Miért növelhetik ezek az ételek a kockázatot?

A kutatók nem bizonyítottak közvetlen ok-okozati összefüggést, de szerintük a kapcsolat biológiailag valószínű. Az ultrafeldolgozott ételek jellemzően sok cukrot, sót és zsírt tartalmaznak, emellett adalékanyagok – például tartósítószerek és emulgeálószerek – is megtalálhatók bennük. Ezek a tényezők hozzájárulhatnak az elhízáshoz, a 2-es típusú cukorbetegséghez és a szív- és érrendszeri betegségekhez, amelyek mind növelik a demencia kockázatát. Emellett gyulladásos folyamatokat is beindíthatnak, amelyek az agyműködés romlásával hozhatók összefüggésbe.

A kutatás nemcsak kockázatot, hanem védő hatást is azonosított. 

Azoknál, akik a legtöbb minimálisan feldolgozott, teljes értékű élelmiszert fogyasztották – például zöldségeket, gyümölcsöket, hüvelyeseket és nem feldolgozott húsokat –, 41 százalékkal kisebb eséllyel alakult ki demencia. A kutatók szerint ez arra utal, hogy az étrend tudatos megválasztása hosszú távon is hatással lehet az agy egészségére.

Négy kérdés, amely eldöntheti, mennyire veszélyezteti a demencia

A demencia kialakulását nemcsak a genetika és az öregedés befolyásolja, hanem a mindennapi szokások is. A rendszeresen végzett hobbi a kutatások szerint látványosan csökkentheti a demencia kockázatát és hosszabb ideig tarthatja frissen az agyat.

 

Apróságnak tűnik, pedig döntő lehet – a demencia 5 korai jele

A demencia nem egyik napról a másikra jelenik meg. A demencia korai jele sok esetben jóval a diagnózis előtt feltűnik, mégis gyakran félreértik vagy elbagatellizálják. Pedig a demencia korai jeleinek felismerése időt adhat, és esélyt jelenthet a szellemi leépülés lassítására.

 

 

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