Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Újabb lemondás! Távozik a népszerű közéleti szereplő

Sport

Mindenki Szoboszlai Dominik ruháján röhög – mutatjuk a legjobb mémeket

diana hercegné

Soha nem látott fotók kerültek elő Diana hercegnéről

46 perce
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Különleges relikviák bukkantak fel egy aukció előtt, amelyek új oldaláról mutatják meg a világ egyik legismertebb királyi családtagját. A fotókon a fiatal Diana hercegné még jóval a hírnév és a királyi élet előtt látható.
Link másolása
Vágólapra másolva!
diana hercegnélevélfotó

Korábban soha nem publikált fényképek és személyes levelek kerülnek kalapács alá Nagy-Britanniában, amelyek bepillantást engednek a fiatal Diana hercegné életébe. A felvételek egykori iskolatársától, Katherine Hanburytől származnak, aki a hetvenes évek közepén együtt tanult Dianával a West Heath Girls’ School bentlakásos iskolában.

Diana hercegné, Dianahercegnő, File photo dated 27/5/1997 of Diana, the Princess of Wales. The anniversary of her death is expected to be marked by family, friends and fans on Saturday.
Megható levelek és ritka fotók: új oldaláról ismerhetjük meg Diana hercegnét
Fotó: Northfoto/John Stillwell /  

A gyűjtemény négy eddig ismeretlen színes fényképet tartalmaz, amelyeken a későbbi walesi hercegné kollégiumi szobájában, az iskola udvarán és barátnői társaságában látható – írja a People.

Mit árulnak el a fotók Diana hercegnéről?

A szakértők szerint a képek egy olyan Diana hercegné portréját rajzolják meg, akit a nyilvánosság szinte soha nem ismerhetett meg.

A visszaemlékezések alapján Diana csendes, szerény és családcentrikus fiatal lány volt, aki nem a reflektorfényre vágyott. Egykori barátnője szerint szívesen segített az iskola körül, sőt önként vállalt takarítási feladatokat is.

A gyűjtemény egyik legkülönlegesebb darabja egy kézzel írt születésnapi üdvözlőlap, amelyet egyszerűen „Diana (S)” aláírással látott el, utalva a Spencer családnevére.

Milyen levelek kerültek elő Diana hercegnétől?

A relikviák között szerepel egy különösen értékes dokumentum is: egy háromoldalas levél, amelyet Diana hercegné nászútjáról küldött barátnőjének 1981-ben.

A levélben a frissen férjhez ment hercegné arról írt, hogy csodálatos időt töltött férjével, a későbbi III. Károly királlyal, és hálás volt a jókívánságokért.

A dokumentumot eredeti borítékjával együtt őrizték meg, amelyen ma is láthatók a korabeli postai bélyegzők és királyi jelzések.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!