Soha nem látott fotók kerültek elő Diana hercegnéről

Korábban soha nem publikált fényképek és személyes levelek kerülnek kalapács alá Nagy-Britanniában, amelyek bepillantást engednek a fiatal Diana hercegné életébe. A felvételek egykori iskolatársától, Katherine Hanburytől származnak, aki a hetvenes évek közepén együtt tanult Dianával a West Heath Girls’ School bentlakásos iskolában.

Megható levelek és ritka fotók: új oldaláról ismerhetjük meg Diana hercegnét

Fotó: Northfoto/John Stillwell /

A gyűjtemény négy eddig ismeretlen színes fényképet tartalmaz, amelyeken a későbbi walesi hercegné kollégiumi szobájában, az iskola udvarán és barátnői társaságában látható – írja a People.

Mit árulnak el a fotók Diana hercegnéről?

A szakértők szerint a képek egy olyan Diana hercegné portréját rajzolják meg, akit a nyilvánosság szinte soha nem ismerhetett meg.

Rare photographs of Princess Diana in her school days are unearthed in childhood friend's collection https://t.co/FYcGw3vrbD — Daily Mail (@DailyMail) June 2, 2026

A visszaemlékezések alapján Diana csendes, szerény és családcentrikus fiatal lány volt, aki nem a reflektorfényre vágyott. Egykori barátnője szerint szívesen segített az iskola körül, sőt önként vállalt takarítási feladatokat is.

A gyűjtemény egyik legkülönlegesebb darabja egy kézzel írt születésnapi üdvözlőlap, amelyet egyszerűen „Diana (S)” aláírással látott el, utalva a Spencer családnevére.

Milyen levelek kerültek elő Diana hercegnétől?

A relikviák között szerepel egy különösen értékes dokumentum is: egy háromoldalas levél, amelyet Diana hercegné nászútjáról küldött barátnőjének 1981-ben.

A levélben a frissen férjhez ment hercegné arról írt, hogy csodálatos időt töltött férjével, a későbbi III. Károly királlyal, és hálás volt a jókívánságokért.

A dokumentumot eredeti borítékjával együtt őrizték meg, amelyen ma is láthatók a korabeli postai bélyegzők és királyi jelzések.