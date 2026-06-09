Újabb súlyos vád P. Diddy ellen – megdöbbentő részletek

A kereset szerint az állítólagos eset 2007-ben történt egy hollywoodi villában rendezett összejövetelen. A férfi azt állítja, P. Diddy azzal hívta félre, hogy karrierlehetőségekről szeretne beszélni vele négyszemközt – írja a The Sun.

P. Diddy

Fotó: IMAGE PRESS AGENCY / NurPhoto

Újabb hátborzongató vád látott napvilágot P. Diddy ügyében

A bírósági dokumentumok szerint a férfi — aki akkor még gyermek volt — azt állítja, hogy kellemetlenül érezte magát a találkozó során, majd a rapper szexuális cselekményt hajtott végre rajta.

Az állítása szerint Diddy később azt mondta neki, hogy „észben tartja” jövőbeli lehetőségek miatt, majd elhagyta a szobát. A gyerekszínész röviddel később sokkos állapotban távozott a partiról.

A férfi nemcsak Diddyt perli, hanem több ügynököt és szervezőt is, akik szerinte felelősek lettek volna a védelméért.

A rapper szóvivője határozottan tagadta a vádakat.

Ezek az állítások hamisak és nevetségesek. Sean Combs soha nem követett el szexuális erőszakot senki ellen, gyerek ellen pedig különösen nem”

— közölte Juda Engelmayer.

A botrány azért is különösen nagy, mert nemrég derült ki, hogy Diddy a tervezettnél korábban szabadulhat a börtönből. A rapper jelenleg négyéves büntetését tölti, miután prostitúcióval kapcsolatos ügyekben elítélték.

A zenész várható szabadulását egy rehabilitációs programban való részvétel miatt hozhatják előre.

Diddy korábban minden ellene felhozott vádat tagadott.

P. Diddy így él a börtönben: már azt is tudni, mit dolgozik

A szexuális bűncselekmények miatt elítélt zenei producer, Sean „Diddy” Combs, azaz P. Diddy drog- és alkoholfüggőség-kezelő programban vesz részt. P. Diddy ezzel akár egy évvel is lerövidítheti börtönbüntetését.