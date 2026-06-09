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P. Diddy

Újabb súlyos vád P. Diddy ellen – megdöbbentő részletek

53 perce
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Újabb megdöbbentő vád érte Sean „Diddy” Combst, azaz P. Diddyt. Egy férfi azt állítja, hogy még gyerekszínészként szexuálisan zaklatta őt P. Diddy egy hollywoodi partin.
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P. Diddyrapperszexuális erőszak

A kereset szerint az állítólagos eset 2007-ben történt egy hollywoodi villában rendezett összejövetelen. A férfi azt állítja, P. Diddy azzal hívta félre, hogy karrierlehetőségekről szeretne beszélni vele négyszemközt – írja a The Sun.

(FILE) Sean 'Diddy' Combs Sentenced to More Than Four Years in Prison. U.S. District Court Judge Arun Subramanian issued the ruling of just over four years as prison sentence in a Manhattan, New York City, New York court on Friday, October 3, 2025. LAS VEGAS, NEVADA, USA - MAY 15: American rapper, singer, actor, record producer, and record executive Diddy (Sean Love Combs, also known by his stage names Puff Daddy or P. Diddy) arrives at the 2022 Billboard Music Awards held at the MGM Grand Garden Arena on May 15, 2022 in Las Vegas, Nevada, United States. (Photo by Xavier Collin/Image Press Agency/NurPhoto) (Photo by Image Press Agency / NurPhoto via AFP)
P. Diddy
Fotó: IMAGE PRESS AGENCY / NurPhoto

Újabb hátborzongató vád látott napvilágot P. Diddy ügyében

A bírósági dokumentumok szerint a férfi — aki akkor még gyermek volt — azt állítja, hogy kellemetlenül érezte magát a találkozó során, majd a rapper szexuális cselekményt hajtott végre rajta.

Az állítása szerint Diddy később azt mondta neki, hogy „észben tartja” jövőbeli lehetőségek miatt, majd elhagyta a szobát. A gyerekszínész röviddel később sokkos állapotban távozott a partiról.

A férfi nemcsak Diddyt perli, hanem több ügynököt és szervezőt is, akik szerinte felelősek lettek volna a védelméért.

A rapper szóvivője határozottan tagadta a vádakat.

Ezek az állítások hamisak és nevetségesek. Sean Combs soha nem követett el szexuális erőszakot senki ellen, gyerek ellen pedig különösen nem”

— közölte Juda Engelmayer.

A botrány azért is különösen nagy, mert nemrég derült ki, hogy Diddy a tervezettnél korábban szabadulhat a börtönből. A rapper jelenleg négyéves büntetését tölti, miután prostitúcióval kapcsolatos ügyekben elítélték.

A zenész várható szabadulását egy rehabilitációs programban való részvétel miatt hozhatják előre.

Diddy korábban minden ellene felhozott vádat tagadott.

P. Diddy így él a börtönben: már azt is tudni, mit dolgozik

A szexuális bűncselekmények miatt elítélt zenei producer, Sean „Diddy” Combs, azaz P. Diddy drog- és alkoholfüggőség-kezelő programban vesz részt. P. Diddy ezzel akár egy évvel is lerövidítheti börtönbüntetését.

 

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