Ez a hibás diétás szokás alattomosan hátráltatja a fogyást

A fogyás és az egészséges életmód körül rengeteg ellentmondásos tanács kering, de ezek közül több kifejezetten hátráltathatja a tartós eredményeket. Szakértők szerint sokan olyan diétás módszereket követnek, amelyek elsőre hatékonynak tűnnek, valójában azonban megnehezítik a fogyást és ronthatják az anyagcserét – írja a New York Post.

Diétás módszerek, amik csak hátráltatják a fogyást (A kép illusztráció.)

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Egyre népszerűbb az a nézet, hogy a reggeli elhagyása vagy a kalóriák estére halmozása segíti a fogyást, de Dr. Anette Bosworth belgyógyász szerint ez komoly hiba lehet.

A káros diétás módszer akár növelheti az inzulinrezisztencia kockázatát is, ami hosszú távon egészségügyi problémákhoz vezethet.

A szakértő szerint sokan egész nap alig esznek, majd este, lefekvés előtt fogyasztanak magas zsírtartalmú ételeket. Ez azonban felboríthatja a szervezet természetes ritmusát.

Miért számít, mikor eszünk?

Dr. Bosworth magyarázata szerint a szervezet inzulinérzékenysége napszaktól függően változik. Reggel és napközben hatékonyabban dolgozza fel a tápanyagokat, míg este a melatonin nevű hormon hatására az anyagcsere lassul.

Ha valaki késő este eszik, a vércukorszint hosszabb ideig maradhat magasabb, ami megterhelheti a szervezetet.

Egészséges diétás módszer: a nap eleji étkezés

Az orvos szerint a fogyás szempontjából előnyösebb, ha a napi kalóriabevitel nagyobb része a nap elejére kerül. Ez azt jelenti, hogy a reggeli és a délelőtti étkezések legyenek bőségesebbek, amikor az anyagcsere a legaktívabb.

A túl gyors evés, a rendszertelen étkezés és a szélsőséges diéták hosszú távon megnehezíthetik a fogyást, sőt akár anyagcserezavarokhoz is vezethetnek.

A kulcs az egyensúly: nem a drasztikus diéták, hanem a következetes, kiegyensúlyozott étkezési szokások segítik a tartós fogyást.

Mit tud valójában a csontlevesdiéta?

Az utóbbi években egyre nagyobb figyelem övezi a csontlevest, amely nemcsak a hagyományos magyar konyha egyik alapétele, hanem számos fogyókúrás irányzatban is kiemelt szerepet kapott. A csontleves önmagában viszonylag alacsony kalóriatartalmú, ugyanakkor fehérjét is tartalmazhat, ami hozzájárulhat a teltségérzet kialakulásához. Emiatt egy bögre csontleves jó választás lehet két étkezés között, vagy könnyű vacsoraként. A csontlevesdiéta során tapasztalt testsúlycsökkenés ugyanakkor elsősorban annak köszönhető, hogy a résztvevők jelentősen csökkentik a napi kalóriabevitelt.