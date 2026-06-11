Hatalmas trenddé vált ez az üdítő – az orvosok szerint komoly ára lehet a népszerűségének

A közösségi médiában és a gyorséttermi láncok kínálatában is egyre gyakrabban bukkan fel a dirty soda. A látványos, desszertszerű italok elsősorban az Egyesült Államokban váltak népszerűvé - számolt be róla a Fox News.

A dirty soda rendszeres fogyasztása növelheti egyes betegségek kockázatát

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Mi az a dirty soda?

A dirty soda egy olyan üdítőital, amelyet különféle ízesített szirupokkal, gyümölcslevekkel, tejszínes vagy krémes összetevőkkel egészítenek ki. Az eredmény egy rendkívül édes, gyakran desszertként is fogyasztható ital.

Egy adag akár 250–400 kalóriát és 55–70 gramm hozzáadott cukrot is tartalmazhat. Ez sok esetben meghaladja az ajánlott napi cukorbevitelt, különösen akkor, ha valaki más cukros élelmiszereket is fogyaszt a nap során.

A szakértők szerint a dirty soda legnagyobb problémája a rendkívül magas cukortartalom. A hozzáadott cukor mellett a tejszínes összetevők jelentős mennyiségű telített zsírt is tartalmazhatnak.

A rendszeres fogyasztás növelheti az elhízás, a cukorbetegség és egyes szív- és érrendszeri betegségek kialakulásának kockázatát. Az orvosok arra is figyelmeztetnek, hogy ezek az italok könnyen a mindennapi rutin részévé válhatnak, mivel az édes íz és a gyors energialöket ismételt fogyasztásra ösztönözhet.

Hogyan hat a dirty soda a vércukorszintre?

A dirty soda nagy mennyiségű, gyorsan felszívódó cukrot tartalmaz, amely rövid idő alatt jelentős vércukorszint-emelkedést idézhet elő.

A hirtelen emelkedést gyakran gyors visszaesés követi, ami éhségérzetet, fáradtságot és újabb cukorfogyasztási vágyat válthat ki. Ez különösen problémás lehet azok számára, akik inzulinrezisztencia, prediabétesz vagy cukorbetegség miatt fokozottan érzékenyek a vércukorszint ingadozására.

A szakemberek szerint a gyakori vércukorszint-ingadozás hosszabb távon növelheti az anyagcsere-betegségek kialakulásának esélyét.

Miért veszélyesek a cukros italok?

A szakértők szerint a rendszeresen fogyasztott cukros italok több okból is egészségügyi kockázatot jelenthetnek:

növelhetik az elhízás kockázatát;

hozzájárulhatnak a cukorbetegség kialakulásához;

fokozhatják az inzulinrezisztencia kialakulásának esélyét;

emelhetik a magas vérnyomás és a szívbetegségek kockázatát;

elősegíthetik a zsírmáj kialakulását;

jelentős mennyiségű üres kalóriát tartalmaznak;

nem okoznak tartós jóllakottságérzetet.

A szakértők szerint azok számára, akik szeretnének időnként különleges, alkoholmentes italt fogyasztani, jobb választás lehet a cukrozatlan szénsavas víz vagy az alacsonyabb cukortartalmú alternatívák használata.