Felforgatta a Doktor House színészeinek életét a sorozat – sokat változtak a szereplők

A Doktor House egy amerikai kórházi drámasorozat, mely 2004. november 16-án debütált a Fox csatornán. Magyarországon 2006. március 22-étől sugározta a TV2, az utolsó epizódot 2012. novemberében mutatták be. A sorozat főszereplője dr. Gregory House (Hugh Laurie), egy zseniális elméjű orvos-diagnoszta a Princeton‑Plainsboro Egyetemi Kórházból, New Jerseyből, aki olyan betegségeket ismert fel, amelyeket más orvosok képtelenek voltak megfejteni.

A Doktor House televíziós sorozat Magyarországon is nagy népszerűségnek örvendett – Fotó: Archives du 7eme Art

House távol állt a klasszikus tévés hősöktől. Nem volt kedves. Nem volt együttérző. Sokszor sértegette a kollégáit és a betegeit is. Mégis ő lett a televíziózás egyik legnépszerűbb karaktere.

A Doktor House nem kórházsorozat volt, hanem krimi

A legtöbb orvosos sorozat a romantikára, a magánéleti drámákra és a kórházi intrikákra épített. A Doktor House viszont teljesen más utat választott. Szinte minden epizód egy rejtéllyel kezdődött: egy beteg furcsa tüneteket produkált, az orvosok pedig versenyt futottak az idővel, hogy kiderítsék, mi áll a háttérben. A nézők valójában nem egy kórházsorozatot néztek, hanem egy modern nyomozást. A gyilkos helyett itt a betegséget kellett leleplezni.

A modern Sherlock Holmes

Nem véletlen, hogy sokan Sherlock Holmeshoz hasonlították a főhőst. House zseniális megfigyelőképességgel rendelkezett, függőséggel küzdött, nehezen viselte az embereket, és mindig a logikát helyezte előtérbe. Még legjobb barátja, Wilson doktor karakterében is sokan felfedezték Holmes hűséges társának, Watsonnak a modern megfelelőjét.

A sorozat egyik legnagyobb fegyvere House kegyetlenül őszinte humora volt. Miközben egy-egy életveszélyes betegséget próbált megfejteni, folyamatosan szórta a szarkasztikus megjegyzéseket. Számtalan idézete máig él az interneten, a „Mindenki hazudik” pedig a sorozat egyik legismertebb mondatává vált.

A főszereplő mindent vitt

Bár a sorozat kiváló szereplőgárdával dolgozott, a legtöbb néző számára Hugh Laurie alakítása jelentette az igazi vonzerőt. Az addig főként vígjátékokból ismert brit színész olyan meggyőző amerikai akcentussal és olyan karizmatikus játékkal formálta meg House doktort, hogy sok amerikai néző hosszú ideig nem is tudta, hogy valójában angol.