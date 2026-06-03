Megmenekült Donald Trump – itt élhet élete végéig

Valóságos látványossággá vált egy ritka albínó bivaly Banglades fővárosában, miután a közösségi médiában elterjedt, hogy az állat hajkoronája és megjelenése emlékeztet az amerikai elnökre. A különleges állat így kapta a Donald Trump nevet, és azóta tömegek érkeznek, hogy saját szemükkel lássák – írja az ABC News.
A mintegy 700 kilogrammos bivaly eredetileg egy farmon élt Dhaka közelében, ahol egy gazda figyelt fel a világos színű szőrére és jellegzetes, szőke hajtincsére.
Hogyan került a Donald Trump nevű bivaly az állatkertbe?
A Donald Trump néven ismertté vált bivalyt eredetileg a muszlim áldozati ünnepre szánták. A hatalmas érdeklődés miatt azonban a bangladesi hatóságok biztonsági okokra hivatkozva közbeléptek.
Az állatot végül a dhakai nemzeti állatkertbe szállították, ahol külön kifutót kapott. Az állatkert dolgozói gondosan ápolják: rendszeresen fésülik a szőrét, hűtik vízzel a nagy melegben, és ventilátorokkal próbálják komfortosabbá tenni számára a környezetet.