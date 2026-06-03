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Megmenekült Donald Trump – itt élhet élete végéig

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
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Furcsa okból lett világszerte ismert egy különleges albínó bivaly Bangladesben. A Donald Trump nevet viselő állat akkora szenzációvá vált, hogy a hatóságoknak is közbe kellett lépniük.
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donald trumpbangladesbivalyállatkert

Valóságos látványossággá vált egy ritka albínó bivaly Banglades fővárosában, miután a közösségi médiában elterjedt, hogy az állat hajkoronája és megjelenése emlékeztet az amerikai elnökre. A különleges állat így kapta a Donald Trump nevet, és azóta tömegek érkeznek, hogy saját szemükkel lássák – írja az ABC News.

A Donald Trump névre keresztelt albínó bivaly tömegeket vonz a bangladesi állatkertben.
A Donald Trump névre keresztelt albínó bivaly tömegeket vonz a bangladesi állatkertben
Fotó: Twitter

A mintegy 700 kilogrammos bivaly eredetileg egy farmon élt Dhaka közelében, ahol egy gazda figyelt fel a világos színű szőrére és jellegzetes, szőke hajtincsére.

Hogyan került a Donald Trump nevű bivaly az állatkertbe?

A Donald Trump néven ismertté vált bivalyt eredetileg a muszlim áldozati ünnepre szánták. A hatalmas érdeklődés miatt azonban a bangladesi hatóságok biztonsági okokra hivatkozva közbeléptek.

Az állatot végül a dhakai nemzeti állatkertbe szállították, ahol külön kifutót kapott. Az állatkert dolgozói gondosan ápolják: rendszeresen fésülik a szőrét, hűtik vízzel a nagy melegben, és ventilátorokkal próbálják komfortosabbá tenni számára a környezetet.

 

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