Megmenekült Donald Trump – itt élhet élete végéig

Valóságos látványossággá vált egy ritka albínó bivaly Banglades fővárosában, miután a közösségi médiában elterjedt, hogy az állat hajkoronája és megjelenése emlékeztet az amerikai elnökre. A különleges állat így kapta a Donald Trump nevet, és azóta tömegek érkeznek, hogy saját szemükkel lássák – írja az ABC News.

A Donald Trump névre keresztelt albínó bivaly tömegeket vonz a bangladesi állatkertben

Fotó: Twitter

A mintegy 700 kilogrammos bivaly eredetileg egy farmon élt Dhaka közelében, ahol egy gazda figyelt fel a világos színű szőrére és jellegzetes, szőke hajtincsére.

Hogyan került a Donald Trump nevű bivaly az állatkertbe?

A rare albino BUFFALO in Bangladesh nicknamed “DONALD TRUMP” was SPARED from Eid al-Adha sacrifice after going VIRAL online.



The 700-kg buffalo was already sold, but the Government INTERVENED as HUGE CROWDS gathered to see it.



Authorities refunded the buyer and MOVED the… pic.twitter.com/Ydfuiifq4O — Suppressed News. (@SuppressedNws1) May 27, 2026

A Donald Trump néven ismertté vált bivalyt eredetileg a muszlim áldozati ünnepre szánták. A hatalmas érdeklődés miatt azonban a bangladesi hatóságok biztonsági okokra hivatkozva közbeléptek.

Az állatot végül a dhakai nemzeti állatkertbe szállították, ahol külön kifutót kapott. Az állatkert dolgozói gondosan ápolják: rendszeresen fésülik a szőrét, hűtik vízzel a nagy melegben, és ventilátorokkal próbálják komfortosabbá tenni számára a környezetet.