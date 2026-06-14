80 éves lett Donald Trump – az ember, aki alapjaiban forgatta fel a világpolitikát

Donald Trump 2026. június 14-én tölti be a 80. életévét. Az Egyesült Államok jelenlegi elnöke már önmagában is különleges helyet foglal el az amerikai politikatörténetben: 2017 és 2021 között a 45. elnökként vezette az országot, majd 2025 januárjában visszatért a Fehér Házba, immár a 47. elnökként – olvasható a róla szóló angol nyelvű Wikipedia szócikkben.

Donald Trump amerikai elnök

Fotó: JIM WATSON / AFP

Trump pályája az amerikai közélet egyik legszokatlanabb története. Nem klasszikus politikusi karrierből érkezett, hanem üzletemberként, ingatlanfejlesztőként, televíziós személyiségként és saját nevét márkává építő médiaszereplőként vált ismertté. Mire belépett a politikába, már évtizedek óta ismert figura volt az Egyesült Államokban.

Cikkünk röviden erről szól:

Donald Trump életútja

Az üzletember felemelkedése

Az első elnöki ciklus

Trump elnök ellenzékben

A nagy visszatérési kampány

Donald Trump második elnöki ciklusa

Támogatói szerint erőskezű vezető, aki kívülről rázta fel Washingtont, és kimondta azt, amit sok amerikai választó gondolt. Ellenfelei szerint viszont megosztó politikus, aki alapjaiban változtatta meg az amerikai közbeszédet, és elnökségei alatt folyamatos politikai, jogi és nemzetközi konfliktusok kísérték.

Donald Trump származása és karrierje

Donald John Trump 1946. június 14-én született New York Queens városrészében. Apja, Fred Trump sikeres ingatlanvállalkozó volt, aki főként New Yorkban épített és értékesített lakásokat. A családi háttér döntően meghatározta Donald Trump életútját:

már fiatalon az ingatlanüzlet világában mozgott, és hamar megtanulta, hogy a név, a látvány és a nyilvánosság legalább olyan fontos lehet, mint maga az üzlet.

Trump a New York Military Academyben tanult, majd a Pennsylvaniai Egyetem Wharton School nevű üzleti karán szerzett diplomát. A családi vállalkozásban kezdett dolgozni, majd az 1970-es évektől egyre inkább Manhattan felé fordult. Nevét nagy ingatlanfejlesztésekkel, luxusépületekkel és látványos vállalkozásokkal kapcsolták össze.

Fotó: By Bin im Garten - Own work, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=15086261

A Trump Tower a nyolcvanas évek egyik legismertebb New York-i épülete lett, és Trump ekkor már nemcsak ingatlanosként, hanem közszereplőként is tudatosan építette magát. Üzletemberi pályáját sikerek és kudarcok egyaránt kísérték. Ingatlanok, kaszinók, szállodák, golfpályák és különböző Trump nevet viselő termékek fűződtek hozzá, de több vállalkozása csődbe ment, és számos per is érintette.

Trump az Egyesült Államok elnöke

Trump már 2000-ben is kacérkodott az elnökjelöltséggel, de igazi politikai áttörése 2015-ben kezdődött, amikor bejelentette indulását a 2016-os amerikai elnökválasztáson. Kampánya a Make America Great Again jelszóra épült, és azonnal felforgatta a republikánus előválasztás megszokott szabályait.

Keményen beszélt a bevándorlásról, a mexikói határra tervezett falról, a szabadkereskedelmi megállapodásokról, Kínáról, a washingtoni elitről és az amerikai ipar visszaszorulásáról. A kampány során sok botrány és éles vita kísérte, de támogatói éppen azt látták benne, hogy nem a megszokott politikusi nyelvet beszéli.

2016-ban legyőzte Hillary Clintont, és 2017. január 20-án hivatalba lépett az Egyesült Államok 45. elnökeként. Első ciklusa alatt adócsökkentéseket hajtott végre, konzervatív bírákat nevezett ki, szigorúbb bevándorláspolitikát vitt, és folyamatos konfliktusban állt a demokrata ellenzékkel, a sajtó jelentős részével, valamint saját kormányzatának több szereplőjével is.