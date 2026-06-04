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Donald Trump

Donald Trump miatt kirúgták egy állatkert igazgatóját

1 órája
Olvasási idő: 4 perc
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Bangladesben hatalmas figyelmet kapott egy különös külsejű bivaly, amelyet az amerikai elnökről neveztek el. A Donald Trump névre keresztelt állat azért kapta ezt a becenevet, mert szőke tincse a világszerte ismert politikusra emlékeztette a gazda öccsét. Az állat élete veszélybe került, de sikerült megmenteni, és most egy különleges helyen van.
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Donald TrumpBangladesbivalyállatkert

A ritka albínó bivaly különleges megjelenése miatt gyorsan a közösségi média egyik kedvencévé vált. A Donald Trump becenevű állat körül akkora felhajtás alakult ki, hogy a hatóságok is közbeléptek írja a Fox News.

Donald Trump
A Donald Trumpról elnevezett bivaly
Fotó: NurPhoto via AFP /  

Donald Trump élete veszélybe került

Az állat eredetileg az Eid al-Adha áldozati ünnepre került volna vágóhídra, de végül megmenekült.

A videók hatására tömegek keresték fel a Dhaka melletti farmot, ahol korábban tartották az állatot.

A hatóságok később úgy döntöttek, hogy a különleges bivalyt a fővárosi nemzeti állatkertbe szállítják. Sokak szerint a bivaly szeme, hajviselete és bőrszíne emlékeztet az amerikai politikusra. Az állatkertben a látogatók sorban állnak, hogy fényképeket és videókat készítsenek róla.

Egyesek viccesnek és találónak tartják a becenevet, míg mások tiszteletlennek vélik. 

Az állatkertben kezdetben szerepelt a neve egy táblán, de azt később eltávolították. Az állatkert igazgatóját elbocsátották, bár a tisztviselők nem hozták nyilvánosságra az elbocsátás okát. Az albínó bivaly története jól mutatja, hogyan válhat egy különleges állat néhány nap alatt nemzetközi internetes szenzációvá.

A belügyminiszter mentette meg Donald Trump életét

Bangladesben hatalmas szenzáció lett a csaknem 700 kilós albínó bivaly. Az állatot már rituális áldozatra szánták, de a belügyminiszter közbelépett, elrendelte a megkímélését, és visszatéríttette a vevő pénzét. A különleges bivaly végül így került a nemzeti állatkertbe, ahol ma is tömegek csodálják.

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