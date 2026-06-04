Donald Trump miatt kirúgták egy állatkert igazgatóját

A ritka albínó bivaly különleges megjelenése miatt gyorsan a közösségi média egyik kedvencévé vált. A Donald Trump becenevű állat körül akkora felhajtás alakult ki, hogy a hatóságok is közbeléptek – írja a Fox News.

A Donald Trumpról elnevezett bivaly

Fotó: NurPhoto via AFP /

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Az állat eredetileg az Eid al-Adha áldozati ünnepre került volna vágóhídra, de végül megmenekült.

A videók hatására tömegek keresték fel a Dhaka melletti farmot, ahol korábban tartották az állatot.

A hatóságok később úgy döntöttek, hogy a különleges bivalyt a fővárosi nemzeti állatkertbe szállítják. Sokak szerint a bivaly szeme, hajviselete és bőrszíne emlékeztet az amerikai politikusra. Az állatkertben a látogatók sorban állnak, hogy fényképeket és videókat készítsenek róla.

Egyesek viccesnek és találónak tartják a becenevet, míg mások tiszteletlennek vélik.

Az állatkertben kezdetben szerepelt a neve egy táblán, de azt később eltávolították. Az állatkert igazgatóját elbocsátották, bár a tisztviselők nem hozták nyilvánosságra az elbocsátás okát. Az albínó bivaly története jól mutatja, hogyan válhat egy különleges állat néhány nap alatt nemzetközi internetes szenzációvá.

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Bangladesben hatalmas szenzáció lett a csaknem 700 kilós albínó bivaly. Az állatot már rituális áldozatra szánták, de a belügyminiszter közbelépett, elrendelte a megkímélését, és visszatéríttette a vevő pénzét. A különleges bivaly végül így került a nemzeti állatkertbe, ahol ma is tömegek csodálják.