Lelőttek egy amerikai helikoptert, elszabadulhat a pokol – Trump azonnal válaszolt 

Donald Trump kedden közölte, hogy az amerikai hadsereg tájékoztatása szerint iráni erők lelőttek egy Apache harci helikoptert a stratégiai jelentőségű Hormuzi-szoros közelében. Az elnök hangsúlyozta, hogy a fedélzeten tartózkodó két pilóta túlélte az incidenst, számolt be a CNN.
Két pilóta volt a fedélzeten, mindketten épségben vannak. Ennek ellenére az Egyesült Államoknak reagálnia kell erre a támadásra”
– írta közösségi oldalán Trump.
Drón csaphatott le a helikopterre
Amerikai tisztviselők szerint egy iráni drón találta el a helikoptert. Több forrás úgy tudja, hogy egy iráni gyártmányú Sahíd (Shahed) típusú, pilóta nélküli repülőeszköz okozta a találatot. Egyelőre nem világos, hogy célzott támadás történt-e, vagy véletlenül semmisítették meg az amerikai gépet. Az ügy körülményeit vizsgálják.
A két pilóta a tengerbe zuhant, de nem maradtak sokáig segítség nélkül. Az amerikai haditengerészet egy pilóta nélküli felszíni járművet küldött a helyszínre, amely megtalálta és kimentette a katonákat. A mentőeszköz egy úgynevezett Corsair típusú drónhajó volt, amely az amerikai haditengerészet innovatív, személyzet nélküli flottaprogramjának része. A katonákat később egy helikopter emelte ki a vízről, majd biztonságos helyre szállították őket.
Egyre súlyosabb a konfliktus
Az incidensre azt követően került sor, hogy az elmúlt napokban tovább romlott a helyzet a térségben. Irán és Izrael ismét közvetlen támadásokat hajtott végre egymás ellen, miközben az amerikai erők is fokozott készültségben vannak a régióban. A mostani az első olyan eset a konfliktus kezdete óta, amikor az amerikai hadsereg egy Apache harci helikoptert veszített el.
A kongresszusi jelentések szerint az Egyesült Államok az elmúlt hónapok során jelentős katonai veszteségeket könyvelhetett el. A háború februári kirobbanása óta több harci repülőgép, légi utántöltő gép, mentőhelikopter és számos drón semmisült meg.
Márciusban egy KC–135 Stratotanker zuhant le Irakban, a fedélzeten tartózkodó hatfős személyzet életét vesztette. Áprilisban pedig egy amerikai vadászgépet iráni területen lőttek le, amelynek pilótáját csak egy rendkívül kockázatos különleges művelet során sikerült kimenteni.
Donald Trump kemény válaszról beszél
Donald Trump nyilatkozata alapján Washington nem kívánja szó nélkül hagyni a történteket. Bár az amerikai vezetés egyelőre nem jelentett be konkrét katonai lépéseket, az elnök szavai arra utalnak, hogy az incidens újabb eszkalációhoz vezethet a térségben.
A világ figyelme most a Hormuzi-szorosra szegeződik, amely a globális olajszállítás egyik legfontosabb útvonala, és ahol egyetlen katonai incidens is komoly nemzetközi következményekkel járhat.
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