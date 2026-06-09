Lelőttek egy amerikai helikoptert, elszabadulhat a pokol – Trump azonnal válaszolt 

Donald Trump kedden közölte, hogy az amerikai hadsereg tájékoztatása szerint iráni erők lelőttek egy Apache harci helikoptert a stratégiai jelentőségű Hormuzi-szoros közelében. Az elnök hangsúlyozta, hogy a fedélzeten tartózkodó két pilóta túlélte az incidenst, számolt be a CNN.

Irániak leszedtek egy amerikai Apache harci helikoptert, Donald Trump kemény válaszcsapást ígér – Fotó: JALAA MAREY / AFP

Két pilóta volt a fedélzeten, mindketten épségben vannak. Ennek ellenére az Egyesült Államoknak reagálnia kell erre a támadásra”

– írta közösségi oldalán Trump.

Drón csaphatott le a helikopterre

Amerikai tisztviselők szerint egy iráni drón találta el a helikoptert. Több forrás úgy tudja, hogy egy iráni gyártmányú Sahíd (Shahed) típusú, pilóta nélküli repülőeszköz okozta a találatot. Egyelőre nem világos, hogy célzott támadás történt-e, vagy véletlenül semmisítették meg az amerikai gépet. Az ügy körülményeit vizsgálják.

A két pilóta a tengerbe zuhant, de nem maradtak sokáig segítség nélkül. Az amerikai haditengerészet egy pilóta nélküli felszíni járművet küldött a helyszínre, amely megtalálta és kimentette a katonákat. A mentőeszköz egy úgynevezett Corsair típusú drónhajó volt, amely az amerikai haditengerészet innovatív, személyzet nélküli flottaprogramjának része. A katonákat később egy helikopter emelte ki a vízről, majd biztonságos helyre szállították őket.

Egyre súlyosabb a konfliktus

Az incidensre azt követően került sor, hogy az elmúlt napokban tovább romlott a helyzet a térségben. Irán és Izrael ismét közvetlen támadásokat hajtott végre egymás ellen, miközben az amerikai erők is fokozott készültségben vannak a régióban. A mostani az első olyan eset a konfliktus kezdete óta, amikor az amerikai hadsereg egy Apache harci helikoptert veszített el.

A kongresszusi jelentések szerint az Egyesült Államok az elmúlt hónapok során jelentős katonai veszteségeket könyvelhetett el. A háború februári kirobbanása óta több harci repülőgép, légi utántöltő gép, mentőhelikopter és számos drón semmisült meg.

Márciusban egy KC–135 Stratotanker zuhant le Irakban, a fedélzeten tartózkodó hatfős személyzet életét vesztette. Áprilisban pedig egy amerikai vadászgépet iráni területen lőttek le, amelynek pilótáját csak egy rendkívül kockázatos különleges művelet során sikerült kimenteni.