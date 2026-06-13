Trump rakétacsapást hajtott végre Venezuelában

Donald Trump közösségi oldalán azt írta, hogy a szervezet a világ egyik legveszélyesebb terrorcsoportja, és a támadás igazságot szolgáltatott a banda áldozatainak. A Fehér Ház szerint a csapás a hét elején történt, és egy venezuelai célpontot ért – számolt be a Fox News.

Donald Trump

Fotó: KENT NISHIMURA / AFP

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A Tren de Aragua eredetileg egy venezuelai börtönbandaként indult, mára azonban több országban is jelen lévő nemzetközi bűnszervezetté nőtte ki magát. A hatóságok embercsempészettel, kábítószer-kereskedelemmel, emberrablásokkal és zsarolásokkal hozzák összefüggésbe a csoportot.

A venezuelai kormány közlése szerint az akció során fegyveres összecsapások is voltak, és Niño Guerrerót „semlegesítették”

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Társházigazdák mérkőzéseivel folytatódott a 2026-os labdarúgó-világbajnokság. Donald Trump lemaradt az Egyesült Államok meggyőző sikeréről, majd a kanadai válogatott pontot tudott mentetni a meglepetésre készülő bosnyák csapat ellen.

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