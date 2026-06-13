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Donald Trump

Trump rakétacsapást hajtott végre Venezuelában

51 perce
Olvasási idő: 3 perc
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Donald Trump amerikai elnök bejelentette, hogy az amerikai hadsereg egy célzott akció során végzett Héctor Rusthenford Guerrero Floresszel, ismertebb nevén Niño Guerreróval, a venezuelai eredetű bűnszervezet, a Tren de Aragua vezetőjével. A műveletet Donald Trump szerint a venezuelai hatóságokkal együttműködve hajtották végre.
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Donald Trumplégi csapásVenezuela

Donald Trump közösségi oldalán azt írta, hogy a szervezet a világ egyik legveszélyesebb terrorcsoportja, és a támadás igazságot szolgáltatott a banda áldozatainak. A Fehér Ház szerint a csapás a hét elején történt, és egy venezuelai célpontot ért – számolt be a Fox News.

Donald Trump – Fotó: KENT NISHIMURA / AFP
Donald Trump
Fotó: KENT NISHIMURA / AFP

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A Tren de Aragua eredetileg egy venezuelai börtönbandaként indult, mára azonban több országban is jelen lévő nemzetközi bűnszervezetté nőtte ki magát. A hatóságok embercsempészettel, kábítószer-kereskedelemmel, emberrablásokkal és zsarolásokkal hozzák összefüggésbe a csoportot.

A venezuelai kormány közlése szerint az akció során fegyveres összecsapások is voltak, és Niño Guerrerót „semlegesítették”

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