A WC-ben bújt el a körözött bűnöző, majdnem megúszta

A drogcsempészet elleni fellépés újabb látványos akcióval zárult Indonéziában, ahol egy ausztrál férfit egy magánrepülőgép mosdójában bújva találtak meg a hatóságok Bali üdülőszigetén. Az eset közvetlenül a felszállás előtt történt, amikor a gép már a kifutópályán várakozott – írja a CBS News.
Drogcsempészet miatt bukott le a magánrepülőn elfogott bűnöző
A hatóságok közlése szerint a bevándorlási ellenőrzés során vált gyanússá egy brazil útlevéllel utazó férfi, akiről nem szerepelt belépési adat az indonéz nyilvántartásban, és érvényes tartózkodási engedéllyel sem rendelkezett. A magánrepülőn három külföldi utas és a személyzet tartózkodott, akik Mozambik fővárosába, Maputóba indultak volna.
A rendőrök a fedélzet átvizsgálása során találták meg a gyanúsítottat, aki a mosdóban rejtőzött el.
Ausztrál sajtóinformációk szerint a férfit Angelo Pandeliként azonosították, aki egy motorosbanda ismert tagja, és akit nemzetközi körözés alapján is kerestek. A feltételezések szerint az úgynevezett „Aussie Cartel” tagjaként is ismert lehetett, amelyet korábban drogcsempészeti ügyekkel hoztak összefüggésbe. A nyomozás szerint a férfi egy másik személy brazil útlevelét használhatta az utazáshoz, hogy elkerülje a hatóságokat, és az ausztrál hatóságok több jelentős drogcsempészeti ügyben is vizsgálták a szerepét.
Indonéz közlés szerint a férfit a letartóztatást követően kitoloncolták, így Ausztráliában folytatódhat ellene az eljárás. A helyi hatóságok hangsúlyozták, hogy nem engedik, hogy Bali a nemzetközi bűnözők menedékévé váljon. Indonézia a világ egyik legszigorúbb drogellenes jogrendszerével rendelkezik, ahol a drogcsempészet akár halálbüntetéssel is járhat, bár a kivégzések végrehajtását jelenleg felfüggesztették.
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