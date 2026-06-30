Leszállás közben került egy drón a repülőgép útjába, bravúrosat mentett a pilóta

Az amerikai Szövetségi Légügyi Hivatal (FAA) vizsgálatot indított, miután egy JetBlue utasszállító repülőgép drónnal ütközött New York közelében – tájékoztat a Reuters.

Drónnal ütközött egy utasszállító New York közelében (A kép illusztráció.)

Fotó: Unsplash

A JetBlue Airbus A321 típusú gépe Las Vegasból érkezett, és hétfő reggel közelítette meg a John F. Kennedy nemzetközi repülőteret. A pilóta körülbelül 900 méteres magasságban jelezte, hogy a repülőgép feltehetően egy drónnal ütközött a leszállás előtti megközelítés során.

A gép végül biztonságosan landolt, az utasok rendben elhagyták a fedélzetet, majd a repülőt részletes átvizsgálásra kivonták a forgalomból.

A légitársaság közlése szerint az ellenőrzés során nem találtak sérülést vagy egyértelmű nyomot, amely bizonyítaná az ütközést. Ettől függetlenül az FAA hivatalos vizsgálatot indított az eset körülményeinek tisztázására.