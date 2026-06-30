Leszállás közben került egy drón a repülőgép útjába, bravúrosat mentett a pilóta

Az amerikai Szövetségi Légügyi Hivatal (FAA) vizsgálatot indított, miután egy JetBlue utasszállító repülőgép drónnal ütközött New York közelében – tájékoztat a Reuters.
A JetBlue Airbus A321 típusú gépe Las Vegasból érkezett, és hétfő reggel közelítette meg a John F. Kennedy nemzetközi repülőteret. A pilóta körülbelül 900 méteres magasságban jelezte, hogy a repülőgép feltehetően egy drónnal ütközött a leszállás előtti megközelítés során.
A gép végül biztonságosan landolt, az utasok rendben elhagyták a fedélzetet, majd a repülőt részletes átvizsgálásra kivonták a forgalomból.
A légitársaság közlése szerint az ellenőrzés során nem találtak sérülést vagy egyértelmű nyomot, amely bizonyítaná az ütközést. Ettől függetlenül az FAA hivatalos vizsgálatot indított az eset körülményeinek tisztázására.
Leszállás közben vette észre a pilóta az útjába kerülő drónt
Néhány centiméteren múlt egy légi baleset az Egyesült Államokban. Leszállás közben egy utasszállító repülőgép kis híján összeütközött egy drónnal. A gép végül biztonságosan leszállt, az utasok nem sérültek meg.
Ilyet még nem látott: drónok vezették célba az eltévedt futárt
Egy kaliforniai férfi egészen szokatlan módszert talált ki arra, hogy a futárok végre ne tévesszék el a házát. A drónshow nem ünnepi látványosságként került az égboltra, hanem azért, hogy fénylő nyilakkal és üzenetekkel vezesse célba a kiszállítókat. A felvételt megtekintheti az Origo oldalán.