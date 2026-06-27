Leszállás közben vette észre a pilóta az útjába kerülő drónt

Az United Airlines egyik utasszállító repülőgépe leszállás közben kis híján összeütközött egy drónnal New Jersey-ben pénteken – írja a CNN.

Drón került egy repülőgép útjába, kis híján baleset lett a vége (A kép illusztráció.)

Fotó: Unsplash

„Majdnem eltaláltunk egy drónt” – hallható a pilóta hangja a légiforgalmi irányítási felvételén.

A floridai Key Westből érkező Boeing 737 típusú gép biztonságosan landolt a Newark Liberty nemzetközi repülőtéren 106 utassal és az 5 fős személyzettel a fedélzetén.

Egy másik pilóta, aki a GoJet Airlines által üzemeltetett United Express járaton repült Newarkba, és szintén arról számolt be a légi irányításnak, hogy körülbelül 600 méteres magasságban egy drónt látott a repülőtér közelében.

A hatóságok vizsgálják az esetet.

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Egy kaliforniai férfi egészen szokatlan módszert talált ki arra, hogy a futárok végre ne tévesszék el a házát. A drónshow nem ünnepi látványosságként került az égboltra, hanem azért, hogy fénylő nyilakkal és üzenetekkel vezesse célba a kiszállítókat. A felvételt megtekintheti az Origo oldalán.