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repülőgép

Leszállás közben vette észre a pilóta az útjába kerülő drónt

37 perce
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Néhány centiméteren múlt egy légi baleset az Egyesült Államokban. Leszállás közben egy utasszállító repülőgép kis híján összeütközött egy drónnal. A gép végül biztonságosan leszállt, az utasok nem sérültek meg.
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repülőgépNew Jerseydrónboeing 737

Az United Airlines egyik utasszállító repülőgépe leszállás közben kis híján összeütközött egy drónnal New Jersey-ben pénteken – írja a CNN.

Drón került egy repülőgép útjába, kis híján baleset lett a vége
Drón került egy repülőgép útjába, kis híján baleset lett a vége (A kép illusztráció.)
Fotó: Unsplash

„Majdnem eltaláltunk egy drónt” – hallható a pilóta hangja a légiforgalmi irányítási felvételén.

A floridai Key Westből érkező Boeing 737 típusú gép biztonságosan landolt a Newark Liberty nemzetközi repülőtéren 106 utassal és az 5 fős személyzettel a fedélzetén.

Egy másik pilóta, aki a GoJet Airlines által üzemeltetett United Express járaton repült Newarkba, és szintén arról számolt be a légi irányításnak, hogy körülbelül 600 méteres magasságban egy drónt látott a repülőtér közelében.

A hatóságok vizsgálják az esetet.

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