Az ukránok lebombáztak egy gyermekeket szállító kisbuszt

Egy gyermekeket szállító autóbuszt ért dróntámadás az oroszországi Brjanszki régióban június 17-én reggel. A járművön egy belorusz utánpótlás labdarúgócsapat utazott, amikor egy pilóta nélküli repülőeszköz csapódott a buszba az A240-es autópályán.

Dróntámadás Brjanszkban: gyerekeket szállító buszt ért találat, meghalt egy kísérő és több gyermek megsérült

Fotó: AFP

A buszon összesen 44 ember tartózkodott, közülük 28 gyermek volt a Recsicai Gyermek- és Ifjúsági Sportiskola 2-es számú csapatából. A fiatal sportolók Gomelből Gelendzsik felé tartottak, ahol nyaralást terveztek.

A Brjanszki régió megbízott kormányzója, Jegor Kovalcsuk közölte, hogy a támadás következtében az egyik csapatkísérő nő meghalt.

A támadásban hat ember sérült meg, köztük négy gyermek. Alekszej Kuznyecov, az orosz egészségügyi miniszter helyettese szerint az egyik gyermek állapota súlyos. Összesen hét embert, köztük öt gyermeket szállítottak kórházba.

A Brjanszki régió sporthatóságai jelezték, hogy segítséget nyújtanak az érintetteknek az ellátásban, valamint az elhelyezés és az étkezés megszervezésében.

Terrorcselekmény miatt indult nyomozás

Az orosz Nyomozó Bizottság terrorcselekmény miatt indított büntetőeljárást az eset kapcsán. Svetlana Petrenko, a szervezet szóvivője közölte, hogy a hatóságok vizsgálják a támadás minden körülményét, valamint keresik az elkövetőket.

A belorusz külügyminisztérium közölte, hogy vizsgálja az eset részleteit, és diplomáciai csatornákon keresztül próbálják tisztázni a történteket.

Marija Zaharova, az orosz külügyminisztérium szóvivője az esetet „a kijevi rezsim újabb terrorista támadásának” nevezte, amely szerinte civileket veszélyeztetett.

Jana Lantratova, Oroszország emberi jogi biztosa háborús bűncselekménynek nevezte a történteket. Szerinte a nemzetközi humanitárius jog alapján különösen súlyos, amikor védtelen emberek, köztük gyermekek válnak támadás áldozatává.