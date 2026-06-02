Botrányos helyszínen megy férjhez Dua Lipa

Dua Lipa és Callum Turner esküvőjének központi helyszíne a Palermo közelében található Villa Valguarnera lesz, amely ugyan lélegzetelállító szépségéről híres, történelme azonban a szicíliai maffiával is összefonódott – írja a Daily Mail.

Dua Lipa és Callum Turner

Sötét múltja van Dua Lipa esküvői villájának

A 18. században épült, százszobás villát egykor a Cosa Nostra rettegett vezetői is használták búvóhelyként. A nyolcvanas években Bagheria városa Szicília hírhedt „Halál háromszögének” része volt, ahol egymást érték a maffiagyilkosságok.

A beszámolók szerint itt rejtőzködött többek között Bernardo Provenzano és Matteo Messina Denaro is, miközben menekültek a hatóságok elől. A maffiózók állítólag teljesen feldúlták a történelmi épületet: vadállatokat engedtek szabadon a birtokon, megrongálták a dísztermet, sőt egy ősi szobrot helikopterrel loptak el a kertből.

A villát végül Vittoria Alliata di Villafranca hercegnő szerezte vissza a kilencvenes évek végén, azóta pedig újra a luxus és az elit világához kapcsolódik. Az elmúlt években több filmforgatásnak és divatkampánynak is otthont adott, köztük A Fehér Lótusz nyitójeleneteinek és egy Dolce & Gabbana reklámnak.

A hírek szerint Dua Lipa és Callum Turner esküvője közel egymillió fontba kerülhet. A vendégek között olyan világsztárok neve merült fel, mint Elton John, Mark Ronson, Charli XCX vagy Olivia Dean.

A háromszáz fős vendéglistához magángépek, luxuslimuzinok és szigorú biztonsági intézkedések társulnak, a személyzetnek pedig titoktartási szerződést kellett aláírnia.

A pár tavaly szeretett bele Szicíliába, és azóta többször is visszatértek a mediterrán szigetre. A helyiek szerint az esküvő már most hatalmas reklámot jelent Palermónak és környékének, amely évtizedekig inkább a maffiáról, mint a luxusról volt ismert.

Drámai megjelenésű öltözékben mondta ki a boldogító igent az énekesnő. Dua Lipa elegáns ruháját Bianca Jagger ihlette, aki 1971-ben egy fehér Yves Saint Laurent öltönyben ment hozzá Mick Jaggerhez.