Elképesztő felvétel került elő Dua Lipa esküvőjéről – így bulizik a világhírű énekesnő

Dua Lipa és Callum Turner Szicíliában indították el fényűző esküvői hétvégéjüket, amely a beszámoló szerint nagyjából 1,5 millió fontba, vagyis 616,5 millió forintba kerülhetett. A világsztár és férje Palermóban, a Palazzo Valguarnera Gangi épületében tartottak sztárokkal teli koktélpartit, ahol a hangulat hamar igazi luxuseseménnyé varázsolódott.

Dua Lipa és párja, Callum Turner Fotó: IMAGE PRESS AGENCY / NurPhoto

Dua Lipa Donatella Versacéval bulizott az esküvőjén

Az este egyik leglátványosabb pillanata az volt, amikor Dua Lipa Donatella Versacéval táncolt. A pletykák szerint ez nem véletlen: az énekesnő régóta jó kapcsolatot ápol az olasz divattervezővel, és könnyen lehet, hogy egy egyedi Atelier Versace menyasszonyi ruhában mondja ki a boldogító igent.

Dua Lipa már a koktélpartin is menyasszonyi hangulatú, fehér Bottega Veneta ruhában jelent meg. A hát nélküli, rojtos darabot Bulgari ékszerekkel egészítette ki, köztük egy 185 ezer fontos(76 millió forint) órával. Callum Turner elegáns öltönyben érkezett, és a beszámoló szerint le sem tudta venni a szemét feleségéről.

Sztárok és hatalmas felhajtás Palermóban – a helyiek egy része felháborodott

A vendégek között több híresség is megjelent, a beszámoló szerint Elton John is a meghívottak között lehetett. A partin feltűnt Joe Alwyn, Taylor Swift korábbi párja is, ami külön figyelmet kapott.

A fényűző esküvő azonban nem mindenkinek tetszett Palermóban. Több utcát lezártak, üzleteket kértek korábbi zárásra, rendőrök és biztonsági emberek biztosították a környéket. Tiltakozó feliratok is megjelentek a városban: az egyik helyen obszcén graffitit firkáltak fel a falra, máshol pedig az állt a falon, hogy „Palermo nem kiadó.” A polgármester ugyanakkor örömét fejezte ki, hogy Dua Lipa a várost választotta az ünneplés helyszínéül – írja a Daily Mail.

Lezárták a fél várost Dua Lipa miatt

Világsztárok érkezéséről suttognak, miközben a szervezők mindent megtesznek azért, hogy a részletek ne szivárogjanak ki idő előtt. Dua Lipa eskvőjéről hosszú ideig beszélni fognak, az biztos.

Mintegy 200 vendéget várnak az eseményre, köztük több világsztárt és ismert zenészt.

Dua Lipa és Callum Turner állítólag egy meghitt, szűk családi körben megtartott szertartáson mondta ki a boldogító igent Londonban. A világsztár elegáns fehér összeállításban jelent meg, miközben a családtagok és közeli barátok konfettiesővel ünnepelték az ifjú párt. A mostani szicíliai események már az esküvő fényűző, többnapos ünnepléséről szólnak.