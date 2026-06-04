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Dua Lipa

Lezárták a fél várost Dua Lipa miatt: csillagászati összegeket költenek az álomesküvőre

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Titkos előkészületek, lezárt helyszínek és fokozott biztonsági intézkedések árulkodnak arról, hogy rendkívüli eseményre készülnek Palermo városban. Dua Lipa körül óriási a felhajtás, a sztár luxuskörnyezetben készül a nagy napra.
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Dua Lipahotelesküvőszicílialuxus

Világsztárok érkezéséről suttognak, miközben a szervezők mindent megtesznek azért, hogy a részletek ne szivárogjanak ki idő előtt. Dua Lipa eskvőjéről hosszú ideig beszélni fognak, az biztos írja a The Sun.

Dua Lipa wearing Schiaparelli SS26 Couture and Bvlgari jewelry and Callum Turner arrive at the 2026 Vanity Fair Oscar Party (98th Annual Academy Awards) Hosted By Mark Guiducci held at the David Geffen Galleries at the Los Angeles County Museum of Art (LACMA) at 5905 Wilshire Blvd on March 15, 2026 in Museum Row, Miracle Mile, Los Angeles, California, United States. (Photo by Xavier Collin/Image Press Agency/NurPhoto) (Photo by Image Press Agency / NurPhoto via AFP)
Dua Lipa és Callum Turner már hivatalosan házasok
Fotó: IMAGE PRESS AGENCY / NurPhoto

Dua Lipa esküvője: elképesztő összegek repülnek el a háromnapos ünneplésre

Dua Lipa és Callum Turner Szicíliában tartják esküvői ünnepségük második, látványosabb felvonását. A pár magángéppel érkezett Palermóba, ahol szigorú biztonsági intézkedések mellett szállásolták el őket. A világsztár és férje a híres Villa Igiea luxushotelben szállt meg, amelyet érkezésük után részben elzártak a nyilvánosság elől.

A beszámolók szerint a sztárpár már az utolsó részleteket egyezteti a vendégek fogadása előtt. 

A háromnapos rendezvénysorozat becsült költsége eléri az 1,5 millió eurót (530 millió forintot). 

A pár egy olyan luxus lakosztályban pihen, amelynek ára megközelíti az éjszakánkénti 6000 fontot (2,5 millió forintot).
A hírek szerint 10 ezer eurót fizettek a művészeti galéria lezárásáért, és további 10 ezer euróval járulnak hozzá a városi biztonsági intézkedésekhez.

Mintegy 200 vendéget várnak az eseményre, köztük több világsztárt és ismert zenészt.

A pletykák szerint Sir Elton John is felléphet a fényűző rendezvénysorozaton. Minden bizonnyal az év egyik legnagyobb celebpartijára készülhetünk.

Dua Lipa egy meghitt helyen mondta ki a boldogító igent

Dua Lipa és Callum Turner állítólag egy meghitt, szűk családi körben megtartott szertartáson mondta ki a boldogító igent Londonban. A világsztár elegáns fehér összeállításban jelent meg, miközben a családtagok és közeli barátok konfettiesővel ünnepelték az ifjú párt. A mostani szicíliai események már az esküvő fényűző, többnapos ünnepléséről szólnak.

 

Sötét múltja van Dua Lipa esküvői villájának

A háromnapos ünnepség csúcspontját a szicíliai Bagheriában található Villa Valguarnera adja, amely egykor a helyi maffia egyik kedvelt bázisának számított. A történelmi palotát az 1980-as években a Cosa Nostra emberei is használták, ám azóta teljesen megújult, és ma már a világ egyik legkeresettebb luxusesküvő-helyszíneként tartják számon. Nem véletlen, hogy Dua Lipa és Callum Turner is ezt a különleges, egykori maffiafellegvárat választotta többnapos szicíliai álomesküvőjének helyszínéül.

 

 

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