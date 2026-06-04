Lezárták a fél várost Dua Lipa miatt: csillagászati összegeket költenek az álomesküvőre

Világsztárok érkezéséről suttognak, miközben a szervezők mindent megtesznek azért, hogy a részletek ne szivárogjanak ki idő előtt. Dua Lipa eskvőjéről hosszú ideig beszélni fognak, az biztos – írja a The Sun.

Dua Lipa és Callum Turner már hivatalosan házasok

Fotó: IMAGE PRESS AGENCY / NurPhoto

Dua Lipa esküvője: elképesztő összegek repülnek el a háromnapos ünneplésre

Dua Lipa és Callum Turner Szicíliában tartják esküvői ünnepségük második, látványosabb felvonását. A pár magángéppel érkezett Palermóba, ahol szigorú biztonsági intézkedések mellett szállásolták el őket. A világsztár és férje a híres Villa Igiea luxushotelben szállt meg, amelyet érkezésük után részben elzártak a nyilvánosság elől.

A beszámolók szerint a sztárpár már az utolsó részleteket egyezteti a vendégek fogadása előtt.

A háromnapos rendezvénysorozat becsült költsége eléri az 1,5 millió eurót (530 millió forintot).

A pár egy olyan luxus lakosztályban pihen, amelynek ára megközelíti az éjszakánkénti 6000 fontot (2,5 millió forintot).

A hírek szerint 10 ezer eurót fizettek a művészeti galéria lezárásáért, és további 10 ezer euróval járulnak hozzá a városi biztonsági intézkedésekhez.

Mintegy 200 vendéget várnak az eseményre, köztük több világsztárt és ismert zenészt.

A pletykák szerint Sir Elton John is felléphet a fényűző rendezvénysorozaton. Minden bizonnyal az év egyik legnagyobb celebpartijára készülhetünk.