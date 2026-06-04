Lezárták a fél várost Dua Lipa miatt: csillagászati összegeket költenek az álomesküvőre

Világsztárok érkezéséről suttognak, miközben a szervezők mindent megtesznek azért, hogy a részletek ne szivárogjanak ki idő előtt. Dua Lipa eskvőjéről hosszú ideig beszélni fognak, az biztos – írja a The Sun.
Dua Lipa esküvője: elképesztő összegek repülnek el a háromnapos ünneplésre
Dua Lipa és Callum Turner Szicíliában tartják esküvői ünnepségük második, látványosabb felvonását. A pár magángéppel érkezett Palermóba, ahol szigorú biztonsági intézkedések mellett szállásolták el őket. A világsztár és férje a híres Villa Igiea luxushotelben szállt meg, amelyet érkezésük után részben elzártak a nyilvánosság elől.
A beszámolók szerint a sztárpár már az utolsó részleteket egyezteti a vendégek fogadása előtt.
A háromnapos rendezvénysorozat becsült költsége eléri az 1,5 millió eurót (530 millió forintot).
A pár egy olyan luxus lakosztályban pihen, amelynek ára megközelíti az éjszakánkénti 6000 fontot (2,5 millió forintot).
A hírek szerint 10 ezer eurót fizettek a művészeti galéria lezárásáért, és további 10 ezer euróval járulnak hozzá a városi biztonsági intézkedésekhez.
Mintegy 200 vendéget várnak az eseményre, köztük több világsztárt és ismert zenészt.
A pletykák szerint Sir Elton John is felléphet a fényűző rendezvénysorozaton. Minden bizonnyal az év egyik legnagyobb celebpartijára készülhetünk.
Dua Lipa egy meghitt helyen mondta ki a boldogító igent
Dua Lipa és Callum Turner állítólag egy meghitt, szűk családi körben megtartott szertartáson mondta ki a boldogító igent Londonban. A világsztár elegáns fehér összeállításban jelent meg, miközben a családtagok és közeli barátok konfettiesővel ünnepelték az ifjú párt. A mostani szicíliai események már az esküvő fényűző, többnapos ünnepléséről szólnak.
Sötét múltja van Dua Lipa esküvői villájának
A háromnapos ünnepség csúcspontját a szicíliai Bagheriában található Villa Valguarnera adja, amely egykor a helyi maffia egyik kedvelt bázisának számított. A történelmi palotát az 1980-as években a Cosa Nostra emberei is használták, ám azóta teljesen megújult, és ma már a világ egyik legkeresettebb luxusesküvő-helyszíneként tartják számon. Nem véletlen, hogy Dua Lipa és Callum Turner is ezt a különleges, egykori maffiafellegvárat választotta többnapos szicíliai álomesküvőjének helyszínéül.