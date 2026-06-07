Nem hiszi el, ki énekelt Dua Lipa és kedvese esküvőjén

Dua Lipa és Callum Turner néhány nap alatt másodszor is kimondta az igent. A sztárpár május végén már összeházasodott Londonban, most pedig Szicíliában tartottak egy jóval nagyobb, látványosabb esküvői ünnepséget.

Dua Lipa és párjának esküvőjén Elton John énekelt Fotó: IMAGE PRESS AGENCY / NurPhoto

A pár a hétvégén közeli családtagok és barátok előtt ünnepelt Olaszországban. A ceremóniát a palermói Villa Valguarnerában tartották, egy szabadtéri helyszínen, pavilon alatt. A beszámolók szerint a menyasszony virágcsokra pünkösdi rózsából, gyöngyvirágból és jácintból állt.

Az este azonban nemcsak a fényűző helyszín miatt lett emlékezetes. A vendégek Michelin-séf által készített fogásokat kaptak, később pedig tűzijáték világította be az eget. Egy jelenlévő szerint a buli nagyobb volt, mint a szilveszter.

Dua Lipa és párjának esküvője Elton John miatt is különleges lett

A szicíliai ünnepség legerősebb pillanata az volt, amikor Sir Elton John személyesen köszöntötte az ifjú házasokat. A világsztár a Your Song című klasszikust énekelte el Dua Lipának és Callum Turnernek – írja a Page Six.

Dua Lipa and Callum Turner officially got married in London, England today! 💍 pic.twitter.com/YibuV5pL5H — Dua Lipa Hungary (Fan) (@dlipahungary) May 31, 2026

Dua Lipa Donatella Versacéval bulizott az esküvőjén

Az este egyik leglátványosabb pillanata az volt, amikor Dua Lipa Donatella Versacéval táncolt. A pletykák szerint ez nem véletlen: az énekesnő régóta jó kapcsolatot ápol az olasz divattervezővel, és könnyen lehet, hogy egy egyedi Atelier Versace menyasszonyi ruhában mondja ki a boldogító igent.

Dua Lipa már a koktélpartin is menyasszonyi hangulatú, fehér Bottega Veneta ruhában jelent meg. A hát nélküli, rojtos darabot Bulgari ékszerekkel egészítette ki, köztük egy 185 ezer fontos (76 millió forint) órával. Callum Turner elegáns öltönyben érkezett, és a beszámoló szerint le sem tudta venni a szemét feleségéről.

Dua Lipa and Callum Turner kissing at their wedding celebrations in Italy! ❤️ (via @21metgala) pic.twitter.com/sM7HYByK1M — Dua Lipa News² (@dIipanews) June 5, 2026

Sztárok és hatalmas felhajtás – a helyiek egy része felháborodott

A fényűző esküvő azonban nem mindenkinek tetszett Palermóban. Több utcát lezártak, üzleteket kértek korábbi zárásra, rendőrök és biztonsági emberek biztosították a környéket. Tiltakozó feliratok is megjelentek a városban: az egyik helyen obszcén graffitit firkáltak fel a falra, máshol pedig az állt a falon, hogy „Palermo nem kiadó.” A polgármester ugyanakkor örömét fejezte ki, hogy Dua Lipa a várost választotta az ünneplés helyszínéül – írja a Daily Mail.