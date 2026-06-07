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Dua Lipa

Nem hiszi el, ki énekelt Dua Lipa és kedvese esküvőjén

30 perce
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Világsztár tette felejthetetlenné a népszerű énekesnő életének fontos pillanatát. Dua Lipa és Callum Turner esküvőjén egy sokak által ismert énekes lépett fel. A hatalmas lakodalom napok óta zajlik, és úgy tűnik, a helyiek közül nem mindneki örül ennek.
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Dua LipaElton Johncallum turneresküvőünnepségénekesnőSir Elton John

Dua Lipa és Callum Turner néhány nap alatt másodszor is kimondta az igent. A sztárpár május végén már összeházasodott Londonban, most pedig Szicíliában tartottak egy jóval nagyobb, látványosabb esküvői ünnepséget.

Dua Lipa wearing Schiaparelli SS26 Couture and Bvlgari jewelry and Callum Turner arrive at the 2026 Vanity Fair Oscar Party (98th Annual Academy Awards) Hosted By Mark Guiducci held at the David Geffen Galleries at the Los Angeles County Museum of Art (LACMA) at 5905 Wilshire Blvd on March 15, 2026 in Museum Row, Miracle Mile, Los Angeles, California, United States. (Photo by Xavier Collin/Image Press Agency/NurPhoto) (Photo by Image Press Agency / NurPhoto via AFP)
Dua Lipa és párjának esküvőjén Elton John énekelt Fotó: IMAGE PRESS AGENCY / NurPhoto

A pár a hétvégén közeli családtagok és barátok előtt ünnepelt Olaszországban. A ceremóniát a palermói Villa Valguarnerában tartották, egy szabadtéri helyszínen, pavilon alatt. A beszámolók szerint a menyasszony virágcsokra pünkösdi rózsából, gyöngyvirágból és jácintból állt.

Az este azonban nemcsak a fényűző helyszín miatt lett emlékezetes. A vendégek Michelin-séf által készített fogásokat kaptak, később pedig tűzijáték világította be az eget. Egy jelenlévő szerint a buli nagyobb volt, mint a szilveszter.

Dua Lipa és párjának esküvője Elton John miatt is különleges lett

A szicíliai ünnepség legerősebb pillanata az volt, amikor Sir Elton John személyesen köszöntötte az ifjú házasokat. A világsztár a Your Song című klasszikust énekelte el Dua Lipának és Callum Turnernek – írja a Page Six.

Dua Lipa Donatella Versacéval bulizott az esküvőjén

Az este egyik leglátványosabb pillanata az volt, amikor Dua Lipa Donatella Versacéval táncolt. A pletykák szerint ez nem véletlen: az énekesnő régóta jó kapcsolatot ápol az olasz divattervezővel, és könnyen lehet, hogy egy egyedi Atelier Versace menyasszonyi ruhában mondja ki a boldogító igent.

Dua Lipa már a koktélpartin is menyasszonyi hangulatú, fehér Bottega Veneta ruhában jelent meg. A hát nélküli, rojtos darabot Bulgari ékszerekkel egészítette ki, köztük egy 185 ezer fontos (76 millió forint) órával. Callum Turner elegáns öltönyben érkezett, és a beszámoló szerint le sem tudta venni a szemét feleségéről.

Sztárok és hatalmas felhajtás – a helyiek egy része felháborodott

A fényűző esküvő azonban nem mindenkinek tetszett Palermóban. Több utcát lezártak, üzleteket kértek korábbi zárásra, rendőrök és biztonsági emberek biztosították a környéket. Tiltakozó feliratok is megjelentek a városban: az egyik helyen obszcén graffitit firkáltak fel a falra, máshol pedig az állt a falon, hogy „Palermo nem kiadó.” A polgármester ugyanakkor örömét fejezte ki, hogy Dua Lipa a várost választotta az ünneplés helyszínéül – írja a Daily Mail.

Sötét múltja van Dua Lipa esküvői villájának

A háromnapos ünnepség csúcspontját a szicíliai Bagheriában található Villa Valguarnera adja, amely egykor a helyi maffia egyik kedvelt bázisának számított. A történelmi palotát az 1980-as években a Cosa Nostra emberei is használták, ám azóta teljesen megújult, és ma már a világ egyik legkeresettebb luxusesküvő-helyszíneként tartják számon. Nem véletlen, hogy Dua Lipa és Callum Turner is ezt a különleges, egykori maffiafellegvárat választotta többnapos szicíliai álomesküvőjének helyszínéül.

 

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