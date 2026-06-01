Így szexizik a gyönyörű, formás fenekű énekesnő, meglepő hírt jelentett be – galéria

Kimondta a boldogító igent Dua Lipa. Az énekesnő és párja, Callum Turner két éve alkotnak egy párt, és a napokban össze is házasodtak – írja a DailyMail.
Dua Lipa elegáns, kétrészes menyasszonyi ruháját Bianca Jagger ihlette, aki 1971-ben egy emlékezetes fehér Yves Saint Laurent öltönyben ment hozzá Mick Jaggerhez.
Az énekesnő a francia Schiaparelli divatház által készített, elefántcsontszínű szoknyaruhában tündökölt, szoborszerű megjelenését egy szűk zakóval egészítette ki, a drámai megjelenést pedig egy széles karimájú Stephen Jones-kalappal koronázta meg.
A hétvégi szertartás csupán a fő ceremónia előkészülete volt, a háromnapos ünnepség ugyanis csütörtöktől szombatig tart majd Szicília fővárosában, Palermóban.
