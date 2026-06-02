Ön tudja, melyik volt Lady Diana kedvenc együttese? – most megnézheti élőben!

A Duran Duran sok mindent leírtak már az újságok, ám arra talán már kevesen emlékeznek, hogy volt egy nagyon híres rajongójuk. A brit királyi család egykori tagját gyakran ábrázolják visszafogott, elegáns nőként, ám Diana hercegné valójában szenvedélyesen érdeklődött a könnyűzene iránt, és kifejezetten figyelte az aktuális zenei trendeket. Az 1980-as és 1990-es évek legnagyobb előadóival került kapcsolatba, baráti viszonyt ápolt Elton Johnnal és George Michaellel, sőt legendák szerint Freddie Mercury társaságában is töltött emlékezetes estéket – írja a Smooth Radio.

A Duran Duran világszerte több mint 100 millió lemezt adott el, s hamarosan Budapesten is láthatjuk őket

A Duran Duran volt a favorit

A legnagyobb kedvenc azonban a Duran Duran volt. A korszak egyik legsikeresebb brit zenekara hatalmas népszerűségnek örvendett világszerte, és Diana rajongása sem maradt titokban. A zenekar énekese, Simon Le Bon 2006-ban, a hercegné emlékére rendezett koncerten külön is megemlékezett erről: „Megtiszteltetés volt számunkra, hogy Diana mindig a kedvenc együtteseként beszélt a Duran Duranról, miközben nekünk ő volt a kedvenc hercegnőnk” – mondta az énekes. Talán nem véletlen, hogy a Diana életét feldolgozó The Crown című sorozatban is utalnak erre a rajongásra: a fiatal hercegné szobájában Duran Duran-poszter látható, a sorozat zenéi között pedig a csapat egyik legismertebb slágere, a Girls on Film is felcsendül.

Lady Diana imádta a 80-as évek nagy zenekarait

Mindenesetre azt kijelenthetjük, zenei téren is nagyon jó ízlése volt Lady Dianának. A Duran Duran világszerte több mint 100 millió lemezt adott el, 18 amerikai slágert és 21 brit Top 20-as dalt jegyez, ezzel minden idők egyik legsikeresebb és legnagyobb hatású zenekarává vált. Pályafutásuk során nyolc életműdíjjal tüntették ki őket, emellett két GRAMMY-díjat, két BRIT Awardot és két Ivor Novello-díjat is elnyertek. És most a nyári turnéjuk részeként meghallgathatjuk őket élőben is június 28-án a Papp László Budapest Sportarénában.