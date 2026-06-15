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elektromos cigaretta

Egyre nagyobb az aggodalom az e-cigaretták miatt

2 órája
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Az elektromos cigaretták egészségügyi hatásai továbbra is komoly vitákat váltanak ki világszerte. Az e-cigaretták veszélyei közé egy friss kutatás szerint a szívritmuszavar fokozott kockázata is bekerülhet.
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elektromos cigarettavapeveszélykockázat

Az e-cigaretták veszélyei kapcsán amerikai kutatók arra figyelmeztetnek, hogy bizonyos mentolos és hűsítő adalékanyagokat tartalmazó vape termékek kedvezőtlen hatással lehetnek a szív elektromos működésére. A vizsgálat szerint ezek az összetevők növelhetik a szívritmuszavar kialakulásának kockázatát – írja a TheSun.

Egy friss kutatás szerint az e-cigaretták veszélyei közé a szív elektromos működésének megzavarása és a szívritmuszavar fokozott kockázata is tartozhat.
Egy friss kutatás szerint az e-cigaretták veszélyei közé a szív elektromos működésének megzavarása és a szívritmuszavar fokozott kockázata is tartozhat Fotó: JEAN-MICHEL DELAGE / Hans Lucas

Az e-cigaretták veszélyei nagyobbak lehetnek, mint eddig gondolták

Az elektromos cigaretták használata az elmúlt években világszerte robbanásszerűen terjedt, különösen a fiatalok körében. Az e-cigaretták veszélyei azonban továbbra is intenzív kutatások tárgyát képezik, és egy friss tanulmány most újabb aggasztó eredményekre jutott a népszerű vape termékekkel kapcsolatban.

Amerikai kutatók arra figyelmeztetnek, hogy a mentolos és szintetikus hűsítő anyagokat tartalmazó vape eszközök befolyásolhatják a szív elektromos működését. A vizsgálat szerint ezek az adalékanyagok növelhetik a szívritmuszavar kialakulásának kockázatát, mivel megzavarhatják a szív normál elektromos ciklusát.

Az e-cigaretták veszélyei a szívre is kiterjedhetnek

A kutatás vezetője, Dr. Alex Carll szerint a szintetikus hűsítő anyagok azért váltak rendkívül népszerűvé a vape gyártók körében, mert kellemes hűs érzetet biztosítanak, miközben csökkentik a belégzés során jelentkező irritációt. Emiatt a használatuk sokak számára könnyebbnek és komfortosabbnak tűnhet.

A szakemberek ugyanakkor arra figyelmeztetnek, hogy ezek az összetevők a szív elektromos vezetési rendszerére is hatással lehetnek. A vizsgálatok szerint előfordulhat, hogy a szív túl korán vagy túl későn készül fel a következő összehúzódásra, ami bizonyos körülmények között aritmiához, vagyis szívritmuszavarhoz vezethet.

A mentolos vape termékek különösen problémásak lehetnek

A kutatók azt is megfigyelték, hogy a dohányízű elektronikus cigaretták kevésbé befolyásolták a szív elektromos működését, mint a mentolos vagy hűsítő adalékanyagokat tartalmazó változatok. Ez arra utalhat, hogy nem minden vape termék jelent azonos kockázatot.

A szakértők szerint a hűsítő anyagokat sok esetben rendkívül magas koncentrációban használják az e-cigarettákban, ezért indokolt lehet ezek külön szabályozása. Több országban már vizsgálják az ízesített termékek korlátozásának lehetőségét, különösen a fiatalok védelme érdekében.

További kutatásokra lesz szükség

Bár a mostani eredmények aggodalomra adnak okot, a kutatók hangsúlyozzák, hogy további vizsgálatok szükségesek annak megállapítására, hogy az embereknél pontosan milyen mértékű egészségügyi kockázatot jelenthetnek ezek az összetevők.

A szakemberek szerint azonban a tanulmány újabb figyelmeztetés arra, hogy az e-cigaretták veszélyei messze nem teljesen feltártak, ezért a vape termékek használatával kapcsolatban továbbra is indokolt az óvatosság.

Amit eddig nem mondtak el: ezek az elektromos cigaretta rejtett veszélyei

Egy friss kutatás szerint az e-cigaretta használata nemcsak a szervezetre, hanem a gének működésére is hatással lehet. Az elektromos cigaretta a vizsgálatok alapján olyan biológiai folyamatokat indíthat be, amelyek hosszú távon növelhetik a rák, a szívbetegségek és más súlyos kórképek kockázatát.

Ez teszi tönkre Európa gazdaságát, milliárdok tűnnek el az államkasszákból

Az illegális dohány- és nikotintermékek forgalma tovább növekedett Európában az elmúlt évben. A feketepiac egyre nagyobb szeletet hasít ki a cigaretta- és vape-piacból, miközben milliárdos adóbevételtől fosztja meg az országokat, és jelentős közegészségügyi kockázatokat is hordoz.

 

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