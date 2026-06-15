Egyre nagyobb az aggodalom az e-cigaretták miatt

Az e-cigaretták veszélyei kapcsán amerikai kutatók arra figyelmeztetnek, hogy bizonyos mentolos és hűsítő adalékanyagokat tartalmazó vape termékek kedvezőtlen hatással lehetnek a szív elektromos működésére. A vizsgálat szerint ezek az összetevők növelhetik a szívritmuszavar kialakulásának kockázatát – írja a TheSun.

Egy friss kutatás szerint az e-cigaretták veszélyei közé a szív elektromos működésének megzavarása és a szívritmuszavar fokozott kockázata is tartozhat Fotó: JEAN-MICHEL DELAGE / Hans Lucas

Az e-cigaretták veszélyei nagyobbak lehetnek, mint eddig gondolták

Az elektromos cigaretták használata az elmúlt években világszerte robbanásszerűen terjedt, különösen a fiatalok körében. Az e-cigaretták veszélyei azonban továbbra is intenzív kutatások tárgyát képezik, és egy friss tanulmány most újabb aggasztó eredményekre jutott a népszerű vape termékekkel kapcsolatban.

Amerikai kutatók arra figyelmeztetnek, hogy a mentolos és szintetikus hűsítő anyagokat tartalmazó vape eszközök befolyásolhatják a szív elektromos működését. A vizsgálat szerint ezek az adalékanyagok növelhetik a szívritmuszavar kialakulásának kockázatát, mivel megzavarhatják a szív normál elektromos ciklusát.

Az e-cigaretták veszélyei a szívre is kiterjedhetnek

A kutatás vezetője, Dr. Alex Carll szerint a szintetikus hűsítő anyagok azért váltak rendkívül népszerűvé a vape gyártók körében, mert kellemes hűs érzetet biztosítanak, miközben csökkentik a belégzés során jelentkező irritációt. Emiatt a használatuk sokak számára könnyebbnek és komfortosabbnak tűnhet.

A szakemberek ugyanakkor arra figyelmeztetnek, hogy ezek az összetevők a szív elektromos vezetési rendszerére is hatással lehetnek. A vizsgálatok szerint előfordulhat, hogy a szív túl korán vagy túl későn készül fel a következő összehúzódásra, ami bizonyos körülmények között aritmiához, vagyis szívritmuszavarhoz vezethet.

A mentolos vape termékek különösen problémásak lehetnek

A kutatók azt is megfigyelték, hogy a dohányízű elektronikus cigaretták kevésbé befolyásolták a szív elektromos működését, mint a mentolos vagy hűsítő adalékanyagokat tartalmazó változatok. Ez arra utalhat, hogy nem minden vape termék jelent azonos kockázatot.

A szakértők szerint a hűsítő anyagokat sok esetben rendkívül magas koncentrációban használják az e-cigarettákban, ezért indokolt lehet ezek külön szabályozása. Több országban már vizsgálják az ízesített termékek korlátozásának lehetőségét, különösen a fiatalok védelme érdekében.