Már az Európai Unió területén is megjelent az Ebola

Regisztrálták Franciaországban az első ebolás esetet. A beteg egy orvos, aki humanitárius misszióból tért haza a Kongói Demokratikus Köztársaságból. A közép-afrikai országban a múlt hónapban jelentették be az Ebola-járvány kitörését – írja a BBC.

Ebolás fertőzést regisztráltak egy Kongói Demokratikus Köztársaságból hazatérő orvosnál Franciaországban. A közép-afrikai országban a múlt hónapban jelentették be az Ebola-járvány kitörését. (A kép illusztráció.)

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A francia egészségügyi minisztérium szerdán közölte, hogy az orvost egy speciális intézménybe szállították, az állapota stabil.

A Kongói Demokratikus Köztársaságban a múlt hónapban jelentették be az Ebola-járvány kitörését. Több mint 260 ember halálát erősítették meg a vírus miatt a közép-afrikai országban, míg legalább ezer ember fertőződött meg.

Rengetegen fertőződtek meg az Ebola-járványban

Riasztó ütemben terjed a halálos vírus a Kongói Demokratikus Köztársaság keleti részén. Az Ebola-járvány egyetlen nap alatt 72 új igazolt esettel nőtt, miközben a szakemberek szerint a valós fertőzésszám ennél jóval magasabb is lehet.

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Egy friss kutatás aggasztó eredményre jutott. Az Ebola túlélőinek egy része akár évekkel a fertőzés után is komoly neurológiai problémákkal küzdhet. Ráadásul a szakemberek egy újabb, súlyos Ebola-járvány lehetőségére figyelmeztetnek.