72 új fertőzés egy nap alatt – elszabadulhat a rettegett vírus

Az Ebola-járvány újabb aggasztó szintre lépett a Kongói Demokratikus Köztársaságban. Az ország egészségügyi minisztériuma szerint egyetlen nap alatt 72 új fertőzést regisztráltak, amivel az igazolt esetek száma 782-re emelkedett. A halálos áldozatok száma már elérte a 181-et, miközben a szakemberek attól tartanak, hogy a valós fertőzésszám ennél jóval magasabb lehet – írja az Independent.

Az Ebola-járvány miatt fokozott készültség van Kongó keleti részén, ahol egyetlen nap alatt 72 új fertőzést jelentettek Fotó: STRINGER / ANADOLU

Az Ebola-járvány terjedését a konfliktusok is gyorsítják

A járványt a ritka Bundibugyo vírus okozza, amely különösen nagy kihívást jelent az egészségügyi hatóságok számára. Ezzel a vírustörzzsel szemben ugyanis jelenleg nincs olyan jóváhagyott vakcina vagy célzott kezelés, mint amelyeket a korábbi Ebola-kitörések során alkalmaztak. Bár eddig 56 beteg felépült, a halálozási arány továbbra is aggasztó.

Egyre nehezebb a fertőzöttek felkutatása

Az Ebola-járvány elleni védekezést jelentősen hátráltatja, hogy a kontaktkutatás hatékonysága csökkent. A hatóságok jelenleg az ismert fertőzöttek kapcsolatainak alig több mint felét tudják nyomon követni, ami megnehezíti a vírus terjedésének megfékezését.

A legtöbb esetet az ország keleti részén fekvő Ituri tartományban regisztrálták, ahol a fertőzések több mint 90 százaléka koncentrálódik. A térséget évek óta fegyveres konfliktusok sújtják, ezért sok család kénytelen folyamatosan költözni vagy menekülni. Ez rendkívül megnehezíti a járványügyi szakemberek munkáját, akiknek sokszor napokat kell utazniuk a nehezen megközelíthető falvak eléréséhez.

A vírus már a határokon túl is megjelent

A fertőzéseket nemcsak Ituriban, hanem Észak-Kivu és Dél-Kivu tartományokban is azonosították. A járvány ráadásul már átterjedt a szomszédos Ugandába is, ami növeli egy szélesebb körű regionális egészségügyi válság kockázatát.

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) és az Africa CDC fokozza a helyszíni támogatást. A szervezetek több tesztelést, intenzívebb kontaktkutatást és nagyobb közösségi tájékoztatást sürgetnek annak érdekében, hogy sikerüljön megfékezni az Ebola-járvány további terjedését.