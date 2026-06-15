72 új fertőzés egy nap alatt – elszabadulhat a rettegett vírus

Az Ebola-járvány újabb aggasztó szintre lépett a Kongói Demokratikus Köztársaságban. Az ország egészségügyi minisztériuma szerint egyetlen nap alatt 72 új fertőzést regisztráltak, amivel az igazolt esetek száma 782-re emelkedett. A halálos áldozatok száma már elérte a 181-et, miközben a szakemberek attól tartanak, hogy a valós fertőzésszám ennél jóval magasabb lehet – írja az Independent.
Az Ebola-járvány terjedését a konfliktusok is gyorsítják
A járványt a ritka Bundibugyo vírus okozza, amely különösen nagy kihívást jelent az egészségügyi hatóságok számára. Ezzel a vírustörzzsel szemben ugyanis jelenleg nincs olyan jóváhagyott vakcina vagy célzott kezelés, mint amelyeket a korábbi Ebola-kitörések során alkalmaztak. Bár eddig 56 beteg felépült, a halálozási arány továbbra is aggasztó.
Egyre nehezebb a fertőzöttek felkutatása
Az Ebola-járvány elleni védekezést jelentősen hátráltatja, hogy a kontaktkutatás hatékonysága csökkent. A hatóságok jelenleg az ismert fertőzöttek kapcsolatainak alig több mint felét tudják nyomon követni, ami megnehezíti a vírus terjedésének megfékezését.
A legtöbb esetet az ország keleti részén fekvő Ituri tartományban regisztrálták, ahol a fertőzések több mint 90 százaléka koncentrálódik. A térséget évek óta fegyveres konfliktusok sújtják, ezért sok család kénytelen folyamatosan költözni vagy menekülni. Ez rendkívül megnehezíti a járványügyi szakemberek munkáját, akiknek sokszor napokat kell utazniuk a nehezen megközelíthető falvak eléréséhez.
A vírus már a határokon túl is megjelent
A fertőzéseket nemcsak Ituriban, hanem Észak-Kivu és Dél-Kivu tartományokban is azonosították. A járvány ráadásul már átterjedt a szomszédos Ugandába is, ami növeli egy szélesebb körű regionális egészségügyi válság kockázatát.
Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) és az Africa CDC fokozza a helyszíni támogatást. A szervezetek több tesztelést, intenzívebb kontaktkutatást és nagyobb közösségi tájékoztatást sürgetnek annak érdekében, hogy sikerüljön megfékezni az Ebola-járvány további terjedését.
A szakértők szerint a következő hetek kulcsfontosságúak lehetnek. Amennyiben nem sikerül jelentősen javítani a fertőzöttek felkutatását és elkülönítését, az Ebola-járvány Kongóban tovább gyorsulhat, ami újabb súlyos terhet jelenthet az amúgy is túlterhelt egészségügyi rendszerre.
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Egy friss kutatás aggasztó eredményre jutott. Az Ebola túlélőinek egy része akár évekkel a fertőzés után is komoly neurológiai problémákkal küzdhet. Ráadásul a szakemberek egy újabb, súlyos Ebola-járvány lehetőségére figyelmeztetnek.
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62 millió dolláros pénzügyi alap gyorsítja fel a Kongói Demokratikus Köztársaságban és Ugandában terjedő Bundibugyo vírustörzs elleni védekezést. Az összegből három új Ebola-vakcina fejlesztését és tesztelését támogatják.