Riasztó felfedezés az Eboláról: évekig károsíthatja az agyat a halálos vírus

A kutatók csaknem egy évtizeden át követtek olyan embereket, akik korábban átestek az Ebola-fertőzésen. Az eredmények szerint sok túlélőnél tartós memóriazavarok, fejfájás, tudatzavarok és más idegrendszeri tünetek jelentkeztek. A JAMA Neurology szaklapban megjelent vizsgálat 148 túlélő állapotát elemezte. Bár a legtöbb panasz idővel enyhült, a memóriaproblémák és bizonyos neurológiai tünetek még hét évvel később is fennmaradtak egyes betegeknél. A kutatók szerint az Ebolát nem csupán vérzéses lázként kell kezelni, hanem olyan betegségként is, amely hosszú távon az idegrendszert is károsíthatja, hívta fel a figyelmet a Daily Mail.

Egy friss kutatás szerint az Ebola túlélői évekig küzdhetnek bizonyos fokú agykárosodással – Fotó: JOSPIN MWISHA / AFP

Az agyban is megbújhat az Ebola

A szakértők szerint az egyik legnagyobb veszélyt az jelentheti, hogy a vírus olyan területeken is fennmaradhat, amelyeket az immunrendszer nehezebben ér el. Paul Hunter professzor, a Kelet-angliai Egyetem virológusa szerint a vírus akár az agy bizonyos részeiben is megbújhat, ahol tartós károsodást okozhat.

A szakember arra is felhívta a figyelmet, hogy az Ebola-fertőzés során kialakuló apró agyi vérzések hosszú távú következményekkel járhatnak, hasonlóan egy enyhébb stroke hatásaihoz.

Újabb járvány miatt aggódnak a hatóságok

A kutatás eredményei különösen érzékeny időszakban kerültek nyilvánosságra. Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) májusban nemzetközi egészségügyi vészhelyzetet hirdetett az Afrika több országát érintő Ebola-járvány miatt.

A mostani hullámot a ritka Bundibugyo-változat okozza, amely ellen jelenleg nincs engedélyezett vakcina. Az amerikai járványügyi központ szerint fennáll a veszélye annak, hogy a járvány az elmúlt évtizedek egyik legsúlyosabb Ebola-kitörésévé válhat.

Versenyt futnak az idővel a kutatók

A tudósok jelenleg egy új vakcina fejlesztésén dolgoznak, azonban a szakértők szerint hónapokba telhet, mire az első emberi vizsgálatok elkezdődhetnek. A siker korántsem garantált, miközben a fertőzés tovább terjed.

A Kongói Demokratikus Köztársaság legfrissebb adatai szerint már közel 600 megerősített esetet regisztráltak, és több mint száz ember vesztette életét.