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Ebola-járvány

Riasztó felfedezés az Eboláról: évekig károsíthatja az agyat a halálos vírus

43 perce
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Egy friss kutatás aggasztó eredményre jutott. Az Ebola túlélőinek egy része akár évekkel a fertőzés után is komoly neurológiai problémákkal küzdhet. Ráadásul a szakemberek egy újabb, súlyos Ebola-járvány lehetőségére figyelmeztetnek.
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Ebola-járványagykárosodásmemóriazavarfertőzés

A kutatók csaknem egy évtizeden át követtek olyan embereket, akik korábban átestek az Ebola-fertőzésen. Az eredmények szerint sok túlélőnél tartós memóriazavarok, fejfájás, tudatzavarok és más idegrendszeri tünetek jelentkeztek. A JAMA Neurology szaklapban megjelent vizsgálat 148 túlélő állapotát elemezte. Bár a legtöbb panasz idővel enyhült, a memóriaproblémák és bizonyos neurológiai tünetek még hét évvel később is fennmaradtak egyes betegeknél. A kutatók szerint az Ebolát nem csupán vérzéses lázként kell kezelni, hanem olyan betegségként is, amely hosszú távon az idegrendszert is károsíthatja, hívta fel a figyelmet a Daily Mail.

A staff member of the CBCA Virunga Hospital checks a visitors temperature using a a contactless infrared thermometer, before allowing her access to the hospital in Goma on May 17, 2026. A first case of Ebola virus infection has been reported in Goma, a major city in eastern Democratic Republic of Congo controlled by the M23 armed group, with the WHO declaring an international health alert on Sunday. According to figures released Saturday by the African Unions health agency (Africa CDC), 88 deaths likely caused by the virus have been recorded, out of 336 suspected cases. One death has been reported in neighboring Uganda. As the epicenter of the outbreak is located in a hard-to-reach area, few samples have been tested in laboratories and the figures are based largely on suspected cases. (Photo by Jospin Mwisha / AFP)
Egy friss kutatás szerint az Ebola túlélői évekig küzdhetnek bizonyos fokú agykárosodással – Fotó: JOSPIN MWISHA / AFP

Az agyban is megbújhat az Ebola

A szakértők szerint az egyik legnagyobb veszélyt az jelentheti, hogy a vírus olyan területeken is fennmaradhat, amelyeket az immunrendszer nehezebben ér el. Paul Hunter professzor, a Kelet-angliai Egyetem virológusa szerint a vírus akár az agy bizonyos részeiben is megbújhat, ahol tartós károsodást okozhat.

A szakember arra is felhívta a figyelmet, hogy az Ebola-fertőzés során kialakuló apró agyi vérzések hosszú távú következményekkel járhatnak, hasonlóan egy enyhébb stroke hatásaihoz.

Újabb járvány miatt aggódnak a hatóságok

A kutatás eredményei különösen érzékeny időszakban kerültek nyilvánosságra. Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) májusban nemzetközi egészségügyi vészhelyzetet hirdetett az Afrika több országát érintő Ebola-járvány miatt.

A mostani hullámot a ritka Bundibugyo-változat okozza, amely ellen jelenleg nincs engedélyezett vakcina. Az amerikai járványügyi központ szerint fennáll a veszélye annak, hogy a járvány az elmúlt évtizedek egyik legsúlyosabb Ebola-kitörésévé válhat.

Versenyt futnak az idővel a kutatók

A tudósok jelenleg egy új vakcina fejlesztésén dolgoznak, azonban a szakértők szerint hónapokba telhet, mire az első emberi vizsgálatok elkezdődhetnek. A siker korántsem garantált, miközben a fertőzés tovább terjed.

A Kongói Demokratikus Köztársaság legfrissebb adatai szerint már közel 600 megerősített esetet regisztráltak, és több mint száz ember vesztette életét.

Halálos betegség, amely túlélés esetén sem ér véget feltétlenül

Az Ebola legismertebb tünetei közé tartozik a magas láz, a fejfájás, az izomfájdalom, a hányás és a hasmenés. Súlyos esetekben belső vérzés, szervi elégtelenség és halál is bekövetkezhet.

A mostani kutatás azonban arra utal, hogy azok számára sem ér véget feltétlenül a küzdelem, akik túlélik a fertőzést. A szakemberek szerint egyre több bizonyíték támasztja alá, hogy az Ebola hosszú éveken át hatással lehet az emberi agy működésére.

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62 millió dolláros pénzügyi alap gyorsítja fel a Kongói Demokratikus Köztársaságban és Ugandában terjedő Bundibugyo vírustörzs elleni védekezést. Az összegből három új Ebola-vakcina fejlesztését és tesztelését támogatják.

Újabb országban jelent meg az Ebola, a WHO vészhelyzetet hirdetett

Súlyosbodik az Ebola-helyzet a Kongói Demokratikus Köztársaságban, ahol több térségben is új fertőzésgyanús eseteket vizsgálnak. Az Ebola-járvány miatt a WHO nemzetközi közegészségügyi vészhelyzetet hirdetett, miközben Ugandában is megerősítettek eseteket.

 

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