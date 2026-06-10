Riasztó felfedezés az Eboláról: évekig károsíthatja az agyat a halálos vírus

A kutatók csaknem egy évtizeden át követtek olyan embereket, akik korábban átestek az Ebola-fertőzésen. Az eredmények szerint sok túlélőnél tartós memóriazavarok, fejfájás, tudatzavarok és más idegrendszeri tünetek jelentkeztek. A JAMA Neurology szaklapban megjelent vizsgálat 148 túlélő állapotát elemezte. Bár a legtöbb panasz idővel enyhült, a memóriaproblémák és bizonyos neurológiai tünetek még hét évvel később is fennmaradtak egyes betegeknél. A kutatók szerint az Ebolát nem csupán vérzéses lázként kell kezelni, hanem olyan betegségként is, amely hosszú távon az idegrendszert is károsíthatja, hívta fel a figyelmet a Daily Mail.
Az agyban is megbújhat az Ebola
A szakértők szerint az egyik legnagyobb veszélyt az jelentheti, hogy a vírus olyan területeken is fennmaradhat, amelyeket az immunrendszer nehezebben ér el. Paul Hunter professzor, a Kelet-angliai Egyetem virológusa szerint a vírus akár az agy bizonyos részeiben is megbújhat, ahol tartós károsodást okozhat.
A szakember arra is felhívta a figyelmet, hogy az Ebola-fertőzés során kialakuló apró agyi vérzések hosszú távú következményekkel járhatnak, hasonlóan egy enyhébb stroke hatásaihoz.
Újabb járvány miatt aggódnak a hatóságok
A kutatás eredményei különösen érzékeny időszakban kerültek nyilvánosságra. Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) májusban nemzetközi egészségügyi vészhelyzetet hirdetett az Afrika több országát érintő Ebola-járvány miatt.
A mostani hullámot a ritka Bundibugyo-változat okozza, amely ellen jelenleg nincs engedélyezett vakcina. Az amerikai járványügyi központ szerint fennáll a veszélye annak, hogy a járvány az elmúlt évtizedek egyik legsúlyosabb Ebola-kitörésévé válhat.
Versenyt futnak az idővel a kutatók
A tudósok jelenleg egy új vakcina fejlesztésén dolgoznak, azonban a szakértők szerint hónapokba telhet, mire az első emberi vizsgálatok elkezdődhetnek. A siker korántsem garantált, miközben a fertőzés tovább terjed.
A Kongói Demokratikus Köztársaság legfrissebb adatai szerint már közel 600 megerősített esetet regisztráltak, és több mint száz ember vesztette életét.
Halálos betegség, amely túlélés esetén sem ér véget feltétlenül
Az Ebola legismertebb tünetei közé tartozik a magas láz, a fejfájás, az izomfájdalom, a hányás és a hasmenés. Súlyos esetekben belső vérzés, szervi elégtelenség és halál is bekövetkezhet.
A mostani kutatás azonban arra utal, hogy azok számára sem ér véget feltétlenül a küzdelem, akik túlélik a fertőzést. A szakemberek szerint egyre több bizonyíték támasztja alá, hogy az Ebola hosszú éveken át hatással lehet az emberi agy működésére.
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62 millió dolláros pénzügyi alap gyorsítja fel a Kongói Demokratikus Köztársaságban és Ugandában terjedő Bundibugyo vírustörzs elleni védekezést. Az összegből három új Ebola-vakcina fejlesztését és tesztelését támogatják.
Újabb országban jelent meg az Ebola, a WHO vészhelyzetet hirdetett
Súlyosbodik az Ebola-helyzet a Kongói Demokratikus Köztársaságban, ahol több térségben is új fertőzésgyanús eseteket vizsgálnak. Az Ebola-járvány miatt a WHO nemzetközi közegészségügyi vészhelyzetet hirdetett, miközben Ugandában is megerősítettek eseteket.