"Bármikor újra megtenném" - Születésnapján mentette meg kisfia életét az édesapa

Egy New Yorkban élő édesapa az önzetlen adományával mentette meg a kisfia életét - és, mint mondja, habozás nélkül, bármikor újra megtenné. A 28 éves Brian Carstens fia, Benjamin, 2024 őszén jött a világra, alig pár nappal a születése után pedig máris aggasztó jelekre lettek figyelmesek vele kapcsolatban. A kisfiú ugyanis nem evett eleget, majd az orvosok a szűrővizsgálatok során észrevették, hogy veszélyesen magas az ammóniaszintje.

Születésnapján mentette meg kisfia életét az édesapa / Fotó: Illusztráció (Alexander Mass/Pexels)

Az édesapa önzetlen adománya mentette meg a kisfiát

Benjamint a gyermekintenzív osztályra szállították, ahol azonban a gyógyszerek nem tudták kellő mértékben csökkenteni az ammóniaszintjét, azért az orvosok kénytelenek voltak dialízisre helyezni. Mindez nagyon megviselte a szülőket, Briant és a párját, Karla Hernandez Garciát.

Benjamin még annyira kicsi volt. Sokkot kaptunk, és teljesen összetörtünk

- idézte fel a nehéz időszakot Brian.

A genetikai vizsgálat végül megerősítette az ornitin-transzkarbamiláz (OTC) hiányát, egy ritka anyagcserezavart, amely életveszélyesen megemelheti az ammóniaszintet. A dialízis ugyan stabilizálta Benjamin állapotát, mialatt az MRI-vizsgálat kimutatta, hogy nem szenvedett agykárosodást, Brian elmondása szerint őt és Karlát úgy tájékoztatták, bármikor bekövetkezhet egy újabb krízis. Az orvosok azt is elmondták, bár a gyógyszerek, a táplálékkiegészítők és a speciális diéta segíthet a betegség kezelésében, a májátültetés kínálja az egyetlen lehetséges gyógymódot.

A családot ezután beutalták a New York Egyetem Langone-i Hassenfeld Gyermekkórházába, ahol megtudták, a műtét csak akkor végezhető el, amikor Benjamin elég nagyra nőtt. Az édesapa ekkor ajánlotta fel, amennyiben javítja ezzel az esélyeit, odaadományozza a mája egy részét a kisfiának.

Az élő donoros májátültetések a betegek és a transzplantátumok magasabb túlélésével járnak. Az adatok erre vonatkozóan egyértelműek. Benjamin apjaként tisztában voltam vele, hogy adományoznom kell, és a lehető legjobb esélyt nyújtanom neki

- jelentette ki a fiatal férfi.

A transzplantációt végül 2025. augusztus 18-án, éppen Brian születésnapján hajtották végre, amely sikeresnek bizonyult: most, kilenc hónappal a beavatkozás után az apa elmondása szerint mindketten remekül vannak.

Benjamin ma már boldog és egészséges. Hatalmas örömmel tölt el, amikor látom, ahogy játszik, mosolyog és nevet. Még mindig szürreálisnak érzem

- nyilatkozta a férfi a People-nek. Brian azt is elárulta, teljesen felépült a mája egy részének eladományozása után, és ha az élet úgy hozná, habozás nélkül újra megtenné.

Bármikor újra megtenném, ha ez kell ahhoz, hogy olyannak lássam Benjamint, mint amilyen most: sugárzónak és élettel telinek

- jelentette ki az édesapa.