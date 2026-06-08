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égési sérülés

Sokkoló támadás egy McDonald’s-ban: forró olajat öntöttek egy dolgozóra

1 órája
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Súlyos égési sérülést szenvedett a McDonald’s egy dolgozója McDonald’s-ban. A fiatal dolgozó súlyos égési sérüléseket szenvedett, több bőrátültető műtét vár rá.
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égési sérüléstámadásMcDonald’s

Egy fiatal McDonald’s-dolgozó súlyos égési sérüléseket szenvedett Kaliforniában, miután egy kollégája forró olajat öntött rá munka közben. A 20 éves Jacob Smith jelenleg kórházban van, állapota súlyos, és több műtét vár rá – írja a Sun. 

Égési sérüléseket szenvedett a McDonald’s egy dolgozója
Égési sérüléseket szenvedett a McDonald’s egy dolgozója (A kép illusztráció.)
Fotó: Unsplash

A 20 éves Jacob Smith egy észak-kaliforniai McDonald’s étteremben dolgozott 2024. június 6-án, amikor a hatóságok szerint egy kollégája hirtelen rátámadt. 

A beszámolók szerint a támadó forró olajat öntött a fiatal férfira, majd elmenekült a helyszínről, mielőtt a rendőrök kiérkeztek volna. 

Súlyos égési sérüléseket szenvedett a fiatal 

Jacob Smith édesanyja elmondta, hogy fia műszakja végéhez közeledett, amikor az incidens történt. A fiatal férfi az irodahelyiségben pénzelszámolásra készült, amikor a támadás érte. 

A fiatal másodfokú égési sérüléseket szenvedett az arcán, a nyakán, az egyik karján és a hátán. Smith testének 22 százaléka égett meg. 

A hatóságok később elfogták a 23 éves Jalani Bluettet, akit fegyveres támadással és súlyos testi sértéssel vádolnak. 

Jacob Smithnek a következő napokban bőrátültetéses műtétje lesz. 

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