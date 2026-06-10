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egészséges étrend

Így csaphatja be az agyát a jobb döntésekért: 5 + 1 tipp az egészséges étkezéshez

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Sokan azt gondolják, teljesen tudatosan döntik el, mit esznek, pedig az érzékeink folyamatosan befolyásolják a választásainkat. Az egészséges étkezés könnyebb lehet, ha tudatosan figyelünk arra, mit látunk, hallunk, érzünk és hogyan tálaljuk az ételeket.
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Az egészséges étkezés nemcsak az alapanyagokon múlik, hanem azon is, milyen környezetben vásárolunk és eszünk. A színes csomagolás, a polcon elfoglalt hely, a tányér kinézete, a zene vagy akár az evőeszköz súlya is hatással lehet arra, mennyit eszünk, és mennyire kívánunk meg bizonyos ételeket.

Egészséges étkezés okosabban: apró változtatások, látványos eredmény
Egészséges étkezés okosabban: apró változtatások, látványos eredmény
Fotó: Pablo Merchán Montes / Unsplash

Egészséges étkezés: ne dőljön be a csomagolásnak

A boltokban a látvány sokszor erősebben hat ránk, mint gondolnánk. A fényes, élénk színű csomagolások könnyebben felkeltik a figyelmet, és gyakran olyan nassolnivalókhoz kapcsolódnak, amelyeket nem is terveztünk megvenni.

Érdemes otthon az édességeket, kekszeket vagy sós rágcsálnivalókat nem szem előtt tartani, hanem zárt dobozba vagy átlátszatlan tárolóba tenni. Így kisebb az esélye annak, hogy pusztán a látvány miatt nyúlunk utánuk.

A csomagolás színe, a márkalogó, sőt még az is, mennyire fényes a csomagolás, előre befolyásolja az agyunkat abban, hogy mire számítsunk a benne lévő étellel kapcsolatban
A csomagolás színe, a márkalogó, sőt még az is, mennyire fényes a csomagolás, előre befolyásolja az agyunkat abban, hogy mire számítsunk a benne lévő étellel kapcsolatban
Fotó: Ishaq Robin / Unsplash

Vásárláskor nézzen körül alaposabban

A boltokban sok terméket szándékosan szemmagasságban vagy a pénztár közelében helyeznek el, mert így könnyebben megvesszük őket. Ha egészségesebb döntéseket szeretne hozni, érdemes nem csak az elsőre feltűnő polcokat nézni. A kevésbé látványos helyeken gyakran találhatók egyszerűbb, olcsóbb vagy egészségesebb alternatívák. 

Vásárlás előtt a listaírás is segíthet abban, hogy ne az impulzusok irányítsák a kosár tartalmát.

A szupermarketek általában a csábító termékeket a pénztárak közelébe , a drágább termékeket pedig szemmagasságba helyezik , ami arra késztethet minket, hogy olyan termékeket vásároljunk és fogyasszunk el, amelyeket nem szándékoztunk - saleswoman working in supermarket sale point vector illustration
A szupermarketek  általában a csábító termékeket a pénztárak közelébe , a drágább termékeket pedig szemmagasságba helyezik , ami arra késztethet minket, hogy olyan termékeket vásároljunk és fogyasszunk el, amelyeket nem szándékoztunk
Fotó: studiogstock / Magnific

A tálalás is befolyásolja, mennyire kívánja az ételt

Nem mindegy, hogyan kerül az étel a tányérra. Egy színes, szépen összeállított saláta vagy zöldséges fogás vonzóbbnak tűnhet, és könnyebben kelti a frissesség érzetét.

Érdemes többféle zöldséget, színes leveleket és ropogós elemeket tenni a tányérra. Így az egészségesebb fogás nem lemondásnak, hanem valódi élménynek tűnhet.

Az ételek tálalása a tányérunkon befolyásolja azt is, hogy mennyire várjuk el az étkezés élvezetét, és vonzóbbá teheti az alacsonyabb kalóriatartalmú ételeket
Az ételek tálalása a tányérunkon befolyásolja azt is, hogy mennyire várjuk el az étkezés élvezetét, és vonzóbbá teheti az alacsonyabb kalóriatartalmú ételeket
Fotó: stockking / Magnific

Lassítson evés közben

A környezet hangjai is hatással lehetnek az étkezésre. A lassabb zene például segíthet abban, hogy nyugodtabban együnk, ez pedig hozzájárulhat ahhoz, hogy hamarabb észrevegyük a jóllakottság érzését.

A tévé, telefon vagy más figyelemelterelő eszköz viszont könnyen ahhoz vezethet, hogy többet eszünk a kelleténél. 

Ha lehet, érdemes legalább a főétkezéseknél tudatosan, nyugodt környezetben enni.

Tegye teltebbé a tányért okosan

Az egyik legegyszerűbb trükk, ha az adag mérete megmarad, de az étel energiatartalma csökken. Ezt például úgy lehet elérni, hogy több zöldséget, salátát, párolt vagy pürésített zöldséget adunk az ételekhez.

Így a tányér bőségesnek tűnik, az étkezés laktató marad, mégis kevesebb kalóriát vihetünk be. Ez különösen hasznos lehet azoknak, akik nem kisebb adagokat szeretnének enni, hanem okosabban állítanák össze az étkezéseiket.

Az ételeink szerkezetével való játék drámaian csökkentheti a bevitt kalóriák számát
Az ételeink szerkezetével való játék drámaian csökkentheti a bevitt kalóriák számát
Fotó: wirestock / Magnific

A desszert látványa is csapda lehet

Sokszor nem azért kívánjuk meg az édességet, mert valóban éhesek vagyunk, hanem mert meglátjuk. A desszert látványa akkor is vágyat kelthet, ha már jóllaktunk.

Már pusztán egy desszert látványa is vágyat kelthet bennünk utána, még akkor is, ha már jóllaktunk
Már pusztán egy desszert látványa is vágyat kelthet bennünk utána, még akkor is, ha már jóllaktunk
Fotó: Joyful  / Unsplash

Éppen ezért segíthet, ha az édességeket nem tartjuk szem előtt, és inkább gyümölcsöt, joghurtot vagy más könnyebb alternatívát készítünk elő. Az érzékeinket nem lehet kikapcsolni, de megtanulhatjuk úgy alakítani a környezetünket, hogy az egészségesebb döntéseket támogassa – írja a BBC.

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