Több száz kilométeres melegvíz-hullám halad a Csendes-óceánon – tikkasztó hőséget hoz a világra

A NASA által üzemeltetett Sentinel–6 Michael Freilich műhold több olyan rendellenességet is azonosított az elmúlt hónapokban, amelyek korábban a legerősebb El Nino-események kialakulását előzték meg. A 2020-ban pályára állított műhold tíznaponta feltérképezi a teljes világtengert, és rendkívül pontosan méri a vízszint változásait. Az adatok alapján egy több száz kilométer széles meleg víztömeg halad kelet felé a Csendes-óceánon, és már elérte Dél-Amerika nyugati partvidékét, számolt be a Daily Mail.

Az El Nino a világ egyes pontjain szélsőséges meleget és aszályt, a másikon rengeteg csapadékot és árvizet fog hozni – Fotó: pexels.com

Egy különleges jelenség áll a meleg víztömeg háttérben

A kutatók szerint az úgynevezett Kelvin-hullámok okozzák a folyamatot. Ezek a hullámok akkor alakulnak ki, amikor az Egyenlítő térségében megváltoznak a szélviszonyok, és a nyugati Csendes-óceán melegebb vizei kelet felé kezdenek áramlani. A meleg víz több héten keresztül halad az óceánon, majd eléri Ecuador, Peru és Kolumbia partvidékét.

A NASA szerint január végén egy kisebb Kelvin-hullám jelent meg Mikronézia térségében, amely később feloszlott, március elején azonban egy újabb, erősebb hullám indult el kelet felé.

15 centivel megemelkedett a vízszint

A műholdas mérések szerint május közepére Peru partjainál a tengerszint több mint 15 centiméterrel emelkedett a szokásos érték fölé. A NASA kutatói szerint ez annak a jele, hogy jelentős mennyiségű meleg víz halmozódik fel a térségben.

Josh Willis, a NASA kaliforniai űrkutató központjának szakembere szerint az idei folyamat ugyan valamivel később indult, mint az 1997-es vagy a 2015-ös rekordközeli El Nino, de egyre inkább utoléri azokat.

Rendkívüli hőséget hozhat az El Nino

A Meteorológiai Világszervezet előrejelzése szerint az El Nino kialakulása esetén a Föld szinte minden térségében az átlagosnál magasabb hőmérsékletek várhatók. A legerősebb felmelegedés Észak-Amerika nyugati és déli területein, Közép-Amerikában, a Karib-térségben, Európa jelentős részén, de leginkább a déli és nyugati régiójában, Észak-Afrikában, a Közel-Keleten és Ázsia nagy részén valószínű.

A szakértők szerint a globális átlaghőmérséklet akár 3 Celsius-fokkal is emelkedhet a nyári időszakban.