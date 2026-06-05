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El Nino

Több száz kilométeres melegvíz-hullám halad a Csendes-óceánon – tikkasztó hőséget hoz a világra

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A NASA műholdjai egy több száz kilométer széles meleg víztömeget azonosítottak Dél-Amerika partjai közelében. A szakértők szerint ez annak a jele lehet, hogy hamarosan kialakulhat egy rendkívül erős El Nino.
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El Ninocsendes-óceánhullámmelegvízfelmelegedés

A NASA által üzemeltetett Sentinel–6 Michael Freilich műhold több olyan rendellenességet is azonosított az elmúlt hónapokban, amelyek korábban a legerősebb El Nino-események kialakulását előzték meg. A 2020-ban pályára állított műhold tíznaponta feltérképezi a teljes világtengert, és rendkívül pontosan méri a vízszint változásait. Az adatok alapján egy több száz kilométer széles meleg víztömeg halad kelet felé a Csendes-óceánon, és már elérte Dél-Amerika nyugati partvidékét, számolt be a Daily Mail.

El Nino
Az El Nino a világ egyes pontjain szélsőséges meleget és aszályt, a másikon rengeteg csapadékot és árvizet fog hozni – Fotó: pexels.com

Egy különleges jelenség áll a meleg víztömeg háttérben

A kutatók szerint az úgynevezett Kelvin-hullámok okozzák a folyamatot. Ezek a hullámok akkor alakulnak ki, amikor az Egyenlítő térségében megváltoznak a szélviszonyok, és a nyugati Csendes-óceán melegebb vizei kelet felé kezdenek áramlani. A meleg víz több héten keresztül halad az óceánon, majd eléri Ecuador, Peru és Kolumbia partvidékét.

A NASA szerint január végén egy kisebb Kelvin-hullám jelent meg Mikronézia térségében, amely később feloszlott, március elején azonban egy újabb, erősebb hullám indult el kelet felé.

15 centivel megemelkedett a vízszint

A műholdas mérések szerint május közepére Peru partjainál a tengerszint több mint 15 centiméterrel emelkedett a szokásos érték fölé. A NASA kutatói szerint ez annak a jele, hogy jelentős mennyiségű meleg víz halmozódik fel a térségben.

Josh Willis, a NASA kaliforniai űrkutató központjának szakembere szerint az idei folyamat ugyan valamivel később indult, mint az 1997-es vagy a 2015-ös rekordközeli El Nino, de egyre inkább utoléri azokat.

Rendkívüli hőséget hozhat az El Nino

A Meteorológiai Világszervezet előrejelzése szerint az El Nino kialakulása esetén a Föld szinte minden térségében az átlagosnál magasabb hőmérsékletek várhatók. A legerősebb felmelegedés Észak-Amerika nyugati és déli területein, Közép-Amerikában, a Karib-térségben, Európa jelentős részén, de leginkább a déli és nyugati régiójában, Észak-Afrikában, a Közel-Keleten és Ázsia nagy részén valószínű.

A szakértők szerint a globális átlaghőmérséklet akár 3 Celsius-fokkal is emelkedhet a nyári időszakban.

Az egész világ időjárását felforgathatja

Az El Nino nemcsak a hőmérsékletekre gyakorol hatást. A jelenség jelentősen módosíthatja a csapadékeloszlást is, egyes térségekben súlyos aszályokat, máshol özönvízszerű esőzéseket és árvizeket okozva.

A déli féltekén Dél-Amerika északi részein különösen erős felmelegedés várható, miközben Dél-Afrikában is széles körben az átlagosnál magasabb hőmérsékleteket jeleznek előre. Ausztráliában elsősorban a nyugati, déli és keleti partvidéken lehet melegebb az időjárás a megszokottnál.

A következő hónapok döntőek lehetnek

A NASA szakemberei folyamatosan figyelik a Kelvin-hullámok mozgását és a tengerszint változásait. Az El Nino akkor alakul ki teljes mértékben, amikor több ilyen hullám jelenik meg egymás után, és a meleg víz jelentős mennyiségben felhalmozódik Dél-Amerika partvidékén.

A tudósok szerint a mostani folyamatok alapján minden adott lehet ahhoz, hogy az év második felében egy rendkívül erős El Nino formálja át a bolygó időjárását.

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Új előrejelzést tett közzé az amerikai Nemzeti Óceán- és Légkörkutatási Hivatal (NOAA). E szerint nagy valószínűséggel egy különösen erős El Nino jelenség várható a következő hónapokban. Ez az éghajlati esemény jelentős hatással lehet a globális hőmérsékletre, a mezőgazdaságra és a világgazdaságra.

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A Csendes-óceán trópusi vizein zajló folyamatok hatása sosem marad lokális, hanem az egész bolygón érezteti erejét. Az El Nino jelenség formálódása miatt a szakértők szerint a 2026-os és 2027-es esztendő aggasztó, új globális hőmérsékleti rekordokat hozhat magával.
 

 

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