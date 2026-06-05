Több száz kilométeres melegvíz-hullám halad a Csendes-óceánon – tikkasztó hőséget hoz a világra

A NASA által üzemeltetett Sentinel–6 Michael Freilich műhold több olyan rendellenességet is azonosított az elmúlt hónapokban, amelyek korábban a legerősebb El Nino-események kialakulását előzték meg. A 2020-ban pályára állított műhold tíznaponta feltérképezi a teljes világtengert, és rendkívül pontosan méri a vízszint változásait. Az adatok alapján egy több száz kilométer széles meleg víztömeg halad kelet felé a Csendes-óceánon, és már elérte Dél-Amerika nyugati partvidékét, számolt be a Daily Mail.
Egy különleges jelenség áll a meleg víztömeg háttérben
A kutatók szerint az úgynevezett Kelvin-hullámok okozzák a folyamatot. Ezek a hullámok akkor alakulnak ki, amikor az Egyenlítő térségében megváltoznak a szélviszonyok, és a nyugati Csendes-óceán melegebb vizei kelet felé kezdenek áramlani. A meleg víz több héten keresztül halad az óceánon, majd eléri Ecuador, Peru és Kolumbia partvidékét.
A NASA szerint január végén egy kisebb Kelvin-hullám jelent meg Mikronézia térségében, amely később feloszlott, március elején azonban egy újabb, erősebb hullám indult el kelet felé.
15 centivel megemelkedett a vízszint
A műholdas mérések szerint május közepére Peru partjainál a tengerszint több mint 15 centiméterrel emelkedett a szokásos érték fölé. A NASA kutatói szerint ez annak a jele, hogy jelentős mennyiségű meleg víz halmozódik fel a térségben.
Josh Willis, a NASA kaliforniai űrkutató központjának szakembere szerint az idei folyamat ugyan valamivel később indult, mint az 1997-es vagy a 2015-ös rekordközeli El Nino, de egyre inkább utoléri azokat.
Rendkívüli hőséget hozhat az El Nino
A Meteorológiai Világszervezet előrejelzése szerint az El Nino kialakulása esetén a Föld szinte minden térségében az átlagosnál magasabb hőmérsékletek várhatók. A legerősebb felmelegedés Észak-Amerika nyugati és déli területein, Közép-Amerikában, a Karib-térségben, Európa jelentős részén, de leginkább a déli és nyugati régiójában, Észak-Afrikában, a Közel-Keleten és Ázsia nagy részén valószínű.
A szakértők szerint a globális átlaghőmérséklet akár 3 Celsius-fokkal is emelkedhet a nyári időszakban.
Az egész világ időjárását felforgathatja
Az El Nino nemcsak a hőmérsékletekre gyakorol hatást. A jelenség jelentősen módosíthatja a csapadékeloszlást is, egyes térségekben súlyos aszályokat, máshol özönvízszerű esőzéseket és árvizeket okozva.
A déli féltekén Dél-Amerika északi részein különösen erős felmelegedés várható, miközben Dél-Afrikában is széles körben az átlagosnál magasabb hőmérsékleteket jeleznek előre. Ausztráliában elsősorban a nyugati, déli és keleti partvidéken lehet melegebb az időjárás a megszokottnál.
A következő hónapok döntőek lehetnek
A NASA szakemberei folyamatosan figyelik a Kelvin-hullámok mozgását és a tengerszint változásait. Az El Nino akkor alakul ki teljes mértékben, amikor több ilyen hullám jelenik meg egymás után, és a meleg víz jelentős mennyiségben felhalmozódik Dél-Amerika partvidékén.
A tudósok szerint a mostani folyamatok alapján minden adott lehet ahhoz, hogy az év második felében egy rendkívül erős El Nino formálja át a bolygó időjárását.
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Készüljön: olyan esemény jön év végén, ami súlyos hatással lesz a Földre
Új előrejelzést tett közzé az amerikai Nemzeti Óceán- és Légkörkutatási Hivatal (NOAA). E szerint nagy valószínűséggel egy különösen erős El Nino jelenség várható a következő hónapokban. Ez az éghajlati esemény jelentős hatással lehet a globális hőmérsékletre, a mezőgazdaságra és a világgazdaságra.
Ránk rúgja az ajtót az időjárás: ez a jelenség teheti tönkre a 2026-os évünket
A Csendes-óceán trópusi vizein zajló folyamatok hatása sosem marad lokális, hanem az egész bolygón érezteti erejét. Az El Nino jelenség formálódása miatt a szakértők szerint a 2026-os és 2027-es esztendő aggasztó, új globális hőmérsékleti rekordokat hozhat magával.