Elszabadult az elefánt, rátámadt egy katonákat szállító buszra – videó

Felvétel készült arról a pillanatról, amikor egy vad elefánt megtámadott egy légierős személyzetet szállító buszt Kirindában, Srí Lanka déli tartományában június 23-án. Az eset június 23-án történt, a busz megrongálódott, de személyi sérülésről nem érkezett jelentés.

Egy vad elefánt támadt Srí Lankán egy katonákat szállító buszra, videó is készült az esetről. (A kép illusztráció) Fotó: Pexels

Videó: elefánt támadt a Srí Lanka-i légierő tagjait szállító buszra

A BBC News szerint Srí Lankán gyakran lehet vad elefántokat látni az erdős területekhez közeli utak mentén, ahol időnként megtámadják az arra haladó járműveket.

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