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elefánt

Elszabadult az elefánt, rátámadt egy katonákat szállító buszra – videó

35 perce
Olvasási idő: 3 perc
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Döbbenetes felvétel készült Srí Lankán. Egy vad elefánt rátámadt egy légierősöket szállító buszra. A jármű megrongálódott, de senki sem sérült meg.
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elefántsrí lankabusz

Felvétel készült arról a pillanatról, amikor egy vad elefánt megtámadott egy légierős személyzetet szállító buszt Kirindában, Srí Lanka déli tartományában június 23-án. Az eset június 23-án történt, a busz megrongálódott, de személyi sérülésről nem érkezett jelentés.

Egy vad elefánt támadt Srí Lankán egy katonákat szállító buszra, videó is készült az esetről. (A kép illusztráció)
Egy vad elefánt támadt Srí Lankán egy katonákat szállító buszra, videó is készült az esetről. (A kép illusztráció) Fotó: Pexels

Videó: elefánt támadt a Srí Lanka-i légierő tagjait szállító buszra

A BBC News szerint Srí Lankán gyakran lehet vad elefántokat látni az erdős területekhez közeli utak mentén, ahol időnként megtámadják az arra haladó járműveket.

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