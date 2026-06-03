Amit eddig nem mondtak el: ezek az elektromos cigaretta rejtett veszélyei

Egy új tanulmány szerint az elektromos cigaretta használata nemcsak a tüdőre és a szervezetre lehet káros, hanem a gének működését is befolyásolhatja, mégpedig olyan módon, amely hosszú távon növelheti több betegség kockázatát – figyelmeztet a New York Post.

Egy új tanulmány szerint az elektromos cigaretta használata nemcsak a tüdőre és a szervezetre lehet káros, hanem a gének működését is befolyásolhatja. (A kép illusztráció.)

Fotó: Unsplash

Az e-cigarettákat és vape-eket eredetileg a hagyományos dohányzás biztonságosabb alternatívájaként vezették be, azonban az elmúlt években egyre több kutatás mutat rá komoly egészségügyi kockázataikra, például tüdőkárosodásra és toxikus fémeknek való kitettségre.

Több ezer gén működését befolyásolhatja az elektromos cigaretta

A Frontiers in Oncology című tudományos folyóiratban megjelent kutatás szerint a rendszeres elektromos cigaretta-használat több mint 3000 gén aktivitását változtathatja meg. Ezek közül sok olyan gén, amely kapcsolatban áll a rákos megbetegedésekkel, a szívbetegségekkel és a tüdőproblémákkal.

A kutatás szerint a változások mértéke nagyban függ attól, milyen eszközt és ízesítést használnak a fogyasztók. A gyümölcsös ízeknél találták a legnagyobb génexpressziós eltérést.

A vizsgálat során 83 embert hasonlítottak össze: voltak köztük e-cigarettát használók, dohányosok és nem dohányzók is.

Az eredmények szerint a gyümölcsös ízek a génváltozások 31 százalékához kapcsolódtak, több íz keverése esetén ez az arány meghaladta a 64 százalékot.

„Minden íz különböző vegyi anyagokat tartalmaz, amelyek eltérő biológiai hatásokat okozhatnak. Ezt a szabályozóknak is figyelembe kell venniük az e-cigaretták biztonságának értékelésekor” – mondta a tanulmány vezető szerzője, Ahmad Besaratinia professzor.

A kutatók azt is megállapították, hogy a génváltozások olyan sejtes folyamatokhoz kapcsolódnak, amelyek betegségek kialakulásában játszanak szerepet. A legerősebb összefüggést a rákos megbetegedéseknél találták, ezt követték az endokrin (hormonális), emésztőrendszeri és neurológiai betegségek.

A fiatalok körében egyre elterjedtebb az elektromos cigaretta

A kutatások szerint világszerte mintegy 15 millió, 13–15 év közötti fiatal használ e-cigarettát, ami komoly közegészségügyi aggodalmakat vet fel.