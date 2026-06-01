Megérkezett a válasz Putyin ultimátumára - ami most kövezhet, azt senki sem akarja

Őrjöngenek Liverpoolban, Arne Slot viselkedése felháborodást váltott ki

Pillanatokon múlt a tragédia: négy embert mentett ki a folyóból egy arra bicikliző orvos

Majdnem családi tragédiába torkollott egy békésnek induló grillezés Németországban. Négy ember került életveszélybe egy folyóban, és csak egy arra járó kerékpáros gyors reakciójának köszönhető, hogy nem történt tömeges fulladás.
A nyolcfős család a Ruhr folyó partján töltötte a napot Bochumban, amikor váratlanul életveszélyes fordulatot vett az összejövetel. A helyi hatóságok szerint az egyik nő túl közel merészkedett a víz széléhez, megcsúszott, majd beleesett a sodrásba. Egy másik családtag azonnal a segítségére sietett, ám ő sem tudott megbirkózni a vízzel. A pánik pillanatok alatt eluralkodott a helyszínen, számolt be a Guardian.

A Ruhr folyó sodrása sokszor kiszámíthatatlan, erős, a napokban négy ember került életveszélyes szituációba emiatt – Fotó: OLIVER BERG / DPA

Két további rokon is a folyóba rohant, hogy kimentse a bajba jutott nőket. A mentési kísérlet azonban csak tovább rontott a helyzeten. Mind a négyen a víz fogságába kerültek, és hiába próbáltak kijutni a partra, nem sikerült nekik. A folyó ezen a szakaszon ugyan nem volt különösebben mély, az erős sodrás azonban rendkívül veszélyessé tette a helyzetet. Ráadásul egyikük sem tudott úszni.

Ekkor jelent meg a hős

A tragédia szinte elkerülhetetlennek tűnt, amikor egy kerékpáros haladt el a helyszín mellett. A nő azonnal felismerte, hogy életveszélyes helyzet alakult ki. Nem habozott, a folyóhoz sietett, és megkezdte a mentést. A tűzoltóság tájékoztatása szerint a kerékpáros ráadásul orvosként dolgozik.

Egymás után húzta ki a három nőt és a férfit a vízből, majd elsősegélyben részesítette azt a nőt, aki addigra már elveszítette az eszméletét. A hatóságokat egy családtag értesítette. 

A helyszínre érkező mentők egy nőt kórházba szállítottak, mert azonnali orvosi ellátásra volt szüksége. A másik három személy könnyebb sérüléseket szenvedett. A mentési munkálatok közel két órán át tartottak.

A hozzátartozók olyan sokkos állapotba kerültek a történtek miatt, hogy nekik is segítségre volt szükségük. A tűzoltóság szóvivője szerint a családtagokat mélyen megrázta, hogy saját szemükkel látták szeretteiket életveszélyben.

Életveszélyes körülményekre figyelmeztetnek a hatóságok

A történtek után a vízi mentők és a tűzoltóság ismét felhívta a figyelmet a folyók veszélyeire. Szerintük a sodrás, a meredek partfalak és a hideg víz még a tapasztalt úszókat is könnyen bajba sodorhatja.

A Ruhr folyó különösen veszélyesnek számít, mert a sodrása gyakran kiszámíthatatlan. A hatóságok ezért arra kérnek mindenkit, hogy kizárólag a kijelölt és felügyelt fürdőhelyeken menjen a vízbe. A figyelmeztetés nem véletlen: tavaly egy 14 éves fiú fulladt a Ruhrba, és az idei európai hőhullám alatt is több halálos vízi baleset történt szerte a kontinensen.

