Pillanatokon múlt a tragédia: négy embert mentett ki a folyóból egy arra bicikliző orvos

A nyolcfős család a Ruhr folyó partján töltötte a napot Bochumban, amikor váratlanul életveszélyes fordulatot vett az összejövetel. A helyi hatóságok szerint az egyik nő túl közel merészkedett a víz széléhez, megcsúszott, majd beleesett a sodrásba. Egy másik családtag azonnal a segítségére sietett, ám ő sem tudott megbirkózni a vízzel. A pánik pillanatok alatt eluralkodott a helyszínen, számolt be a Guardian.

A Ruhr folyó sodrása sokszor kiszámíthatatlan, erős, a napokban négy ember került életveszélyes szituációba emiatt – Fotó: OLIVER BERG / DPA

Két további rokon is a folyóba rohant, hogy kimentse a bajba jutott nőket. A mentési kísérlet azonban csak tovább rontott a helyzeten. Mind a négyen a víz fogságába kerültek, és hiába próbáltak kijutni a partra, nem sikerült nekik. A folyó ezen a szakaszon ugyan nem volt különösebben mély, az erős sodrás azonban rendkívül veszélyessé tette a helyzetet. Ráadásul egyikük sem tudott úszni.

Ekkor jelent meg a hős

A tragédia szinte elkerülhetetlennek tűnt, amikor egy kerékpáros haladt el a helyszín mellett. A nő azonnal felismerte, hogy életveszélyes helyzet alakult ki. Nem habozott, a folyóhoz sietett, és megkezdte a mentést. A tűzoltóság tájékoztatása szerint a kerékpáros ráadásul orvosként dolgozik.

Egymás után húzta ki a három nőt és a férfit a vízből, majd elsősegélyben részesítette azt a nőt, aki addigra már elveszítette az eszméletét. A hatóságokat egy családtag értesítette.

A helyszínre érkező mentők egy nőt kórházba szállítottak, mert azonnali orvosi ellátásra volt szüksége. A másik három személy könnyebb sérüléseket szenvedett. A mentési munkálatok közel két órán át tartottak.

A hozzátartozók olyan sokkos állapotba kerültek a történtek miatt, hogy nekik is segítségre volt szükségük. A tűzoltóság szóvivője szerint a családtagokat mélyen megrázta, hogy saját szemükkel látták szeretteiket életveszélyben.

Életveszélyes körülményekre figyelmeztetnek a hatóságok

A történtek után a vízi mentők és a tűzoltóság ismét felhívta a figyelmet a folyók veszélyeire. Szerintük a sodrás, a meredek partfalak és a hideg víz még a tapasztalt úszókat is könnyen bajba sodorhatja.

A Ruhr folyó különösen veszélyesnek számít, mert a sodrása gyakran kiszámíthatatlan. A hatóságok ezért arra kérnek mindenkit, hogy kizárólag a kijelölt és felügyelt fürdőhelyeken menjen a vízbe. A figyelmeztetés nem véletlen: tavaly egy 14 éves fiú fulladt a Ruhrba, és az idei európai hőhullám alatt is több halálos vízi baleset történt szerte a kontinensen.