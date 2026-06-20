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elhízás

Szakértők szerint az Ozempic csak a kezdet volt – az igazi áttörés még csak most jöhet

16 órája
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Az elmúlt években jelentős változásokat hoztak a testsúlycsökkentést célzó új gyógyszeres terápiák. Az elhízás jövőbeni kezelése azonban a szakértők szerint nem egyetlen megoldásra, hanem többféle módszer összehangolt alkalmazására épülhet.
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elhízásfogyásOzempic

Az elhízás kezelésében jelentős előrelépést hoztak a GLP-1 típusú gyógyszerek (például Ozempic), köztük a szemaglutid és a tirzepatid hatóanyagú készítmények. A szakemberek szerint ugyanakkor ezek a gyógyszerek csak egy részét jelentik a hosszú távú megoldásnak.

Az elhízás kezelésében egyre nagyobb szerepet kapnak az új terápiák
Az elhízás kezelésében egyre nagyobb szerepet kapnak az új terápiák
Fotó: PIA BAYER / DPA

A Science Daily által ismertetett elemzés szerint az elhízás elleni küzdelem egyre inkább több terápiás lehetőség együttes alkalmazására épülhet.

A szakértők szerint a jövőben a gyógyszeres kezelések mellett nagyobb szerepet kaphatnak:

  • az endoszkópos beavatkozások;
  • a bariátriai műtétek;
  • a precíziós orvoslás eszközei;
  • az egyéni állapothoz igazított kezelési programok.

A tanulmány szerzői hangsúlyozzák, hogy az elhízást krónikus betegségként kell kezelni, amely több szervrendszer működésére is hatással lehet. Emiatt a testtömegindex (BMI) önmagában nem mindig ad teljes képet az egészségügyi kockázatokról.

A személyre szabott kezelés lehet az elhízás következő lépése

A kutatók szerint a genetikai vizsgálatok és a precíziós orvoslás fejlődése lehetővé teheti, hogy az orvosok pontosabban válasszák ki az egyes betegek számára legmegfelelőbb terápiát.

Egyre több kutatás vizsgálja azt is, hogy a gyógyszeres kezelések kombinálhatók-e endoszkópos eljárásokkal vagy sebészeti beavatkozásokkal. Az eddigi eredmények alapján az ilyen kombinált kezelések bizonyos esetekben tartósabb és nagyobb mértékű testsúlycsökkenést eredményezhetnek.

A tanulmány szerint a gasztroenterológusok és hepatológusok kiemelt szerepet tölthetnek be az elhízással összefüggő betegségek kezelésében. Ide tartoznak többek között a zsírmájbetegségek, a refluxbetegség, az epehólyag-problémák és más emésztőrendszeri szövődmények.

A szakértők úgy látják, hogy az elhízás kezelésének jövője egyre inkább a személyre szabott, több szakterület együttműködésére épülő megközelítés felé halad.

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