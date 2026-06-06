Pszichopatává teheti a gyereket egy gyakori szülői hiba

Sok szülő szeretné megadni a gyerekének mindazt, amit csak lehet, egy új kutatás szerint azonban a túlzott kényeztetésnek komoly ára lehet. Az Oakland Egyetem kutatói arra jutottak, hogy az elkényeztetett gyerekek felnőttként nagyobb eséllyel mutathatnak pszichopátiás vonásokat, például agresszivitást, rosszindulatot és impulzív viselkedést.

Elkényeztetett gyerekek agresszívebb és impulízavabb felnőttek lehetnek Fotó: SHVETS production/Pexels

Elkényeztetett gyerekek agresszívebb és impulízavabb felnőttek lehetnek

A kutatásban több mint 700 amerikai egyetemi hallgatót kérdeztek meg arról, hogyan emlékeznek vissza a szüleik gyerekkori viselkedésére. A résztvevőknek azt is felmérték, milyen személyiségjegyek jellemzik őket felnőttként.

Az eredmények szerint azok, akik úgy érezték, hogy gyerekként túlságosan elkényeztették őket, nagyobb arányban mutattak nárcisztikus ellenségességet, pszichopátiás rosszindulatot és gátlástalanságot.

Ez a gyakorlatban erősebb agresszivitást, nyílt ellenségességet, szélsőséges versengést és átgondolatlan, impulzív döntéseket jelenthet.

A kutatók szerint az ilyen résztvevők nagyobb eséllyel értettek egyet olyan állításokkal, amelyek mások fájdalmával szembeni közönyt vagy a szeretteiknek okozott problémákat írták le.

A dicséret más hatással lehet a gyerekekre

A tanulmány fontos különbséget tesz az elkényeztetés és a dicséret között. Azok, akik gyerekként sok bátorítást és pozitív visszajelzést kaptak, nagyobb eséllyel számoltak be magabiztosságról és erősebb kontrollérzetről.

A kutatók szerint a gyerekeknek szükségük van megerősítésre, de a túlzott engedékenység és kényeztetés hosszabb távon káros személyiségvonásokkal járhat együtt – derül ki a Daily Mail oldalán megjelent írásból.

Sok minden alakítja az agyi rendszert

Egy idegtudományi kutatás szerint mérhető különbség lehet a pszichopátiás jegyekkel rendelkező emberek agyában. Egy, a jutalmazásért és motivációért felelős agyterület náluk átlagosan nagyobb, mint azoknál, akiknél ezek a személyiségjegyek alig vagy egyáltalán nem jelennek meg.