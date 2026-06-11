Elon Musk új célkeresztbe került – súlyos fenyegetést kapott Irántól

Fars News Agency információi szerint Irán célpontként tekinthet Elon Musk több közel-keleti érdekeltségére, köztük a SpaceX és a Starlink térségben működő létesítményeire. A The Sun beszámolója szerint az üzletemberhez köthető vállalatok infrastruktúráját katonai célpontként kezelhetik egy esetleges eszkaláció során.

Elon Musk vállalatai a közel-keleti feszültségek középpontjába kerültek

Fotó: ALAIN JOCARD / AFP

A jelentés szerint a döntés nemcsak Izraelt, hanem több arab országot is érinthet, ahol a Musk-féle vállalatok érdekeltségekkel rendelkeznek. Az iráni fél azt állítja, hogy fenntartja a jogot ezen létesítmények megtámadására.

Elon Musk vállalatai régóta érzékeny pontnak számítanak

A Starlink műholdas internetes rendszere az elmúlt években kiemelt szerepet kapott Iránban. Az internetkorlátozások idején számos rendszerellenes aktivista használta a szolgáltatást arra, hogy kapcsolatban maradhasson a külvilággal.

Az iráni hatóságok korábban betiltották a Starlink terminálok használatát, és a szabályok megsértését szigorú büntetésekkel sújtják. Nemzetközi sajtóértesülések szerint ugyanakkor több ezer ilyen eszköz kerülhetett be az országba illegális úton az elmúlt évek tüntetései alatt.

A fenyegetés olyan időszakban érkezett, amikor az Egyesült Államok és Irán kapcsolata különösen feszült. Donald Trump amerikai elnök az elmúlt napokban kemény hangvételű üzeneteket fogalmazott meg Teheránnal szemben, és további katonai lépéseket is kilátásba helyezett.

Az amerikai hadsereg közlése szerint csapásokat mértek iráni katonai megfigyelő- és kommunikációs rendszerekre, valamint légvédelmi célpontokra. Irán ezzel párhuzamosan azt állította, hogy amerikai katonai létesítményeket vett célba a térség több országában.

Szakértők szerint a Starlink különösen érzékeny kérdés Irán számára, mivel a rendszer lehetőséget biztosíthat az állami internetkorlátozások megkerülésére. Emiatt a szolgáltatás már korábban is többször a teheráni vezetés bírálatainak középpontjába került.

Egyelőre nem ismert, hogy az iráni fenyegetésből lesznek-e konkrét lépések, azonban a nyilatkozat jól mutatja, hogy a geopolitikai feszültség már a technológiai vállalatokat és azok vezetőit is közvetlenül érinti.