Csak néhány személyes tárgy maradt utánuk: túrázás közben tűnt el apa és fia

Egy 49 éves férfi és a 16 éves fia után zajlik a kutatás, akik Hawaiion, túrázás közben tűntek el. A parti őrség sajtóközleménye szerint a párost - akiknek a nevét nem hozták nyilvánosságra -, június 23-án, kedden több ügynökség is keresni kezdte a Hanauma-öböl partjánál, Oahu keleti oldalán.

Eltűnt apát és fiát keresik a hatóságok / Fotó: Pixabay.com/Pexels.com

Eltűnt apát és fiát keresik a hatóságok

A családtagok úgy nyilatkoztak, apa és fia aznap, helyi idő szerint reggel 7 óra körül indult el a szállodájából, hogy felfedezze a Hanauma Bay Rock Bridge ösvényt, majd 8:45 körül az ösvény közelében bukkantak rá egy hátizsákra, benne az apa holmijaival, így értesítették a rendőrséget. Mindeközben a férfi autójára a honolului tűzoltóság tagjai találtak rá, a túraútvonal bejáratának közelében.

A keresés ezután azonnal kezdetét vette, majd június 24-én, szerdán helikopterek, drónok, mentőcsónakok és búvárok bevonásával folytatódott, azonban, az időjárási viszonyok, különösen az erős szél, problémát jelentettek a művelet során.

Szeles, kicsit hullámzó, különösen az évnek ebben a szakaszában. Semmi sem rajtunk múlik. Az adott lehetőségekkel kell gazdálkodnunk, és a lehető legtöbbet kell kihoznunk belőlük

- nyilatkozta Keopele Gowan kapitány, a honolului tűzoltóság munkatársa, míg Joe Pomaihealani, egy, a környéken dolgozó vállalkozó az érintett túraútvonal veszélyeire hívta fel a figyelmet.

Sokan, akik ezen az ösvényen haladnak, alapvetően nem tudják, mennyire könyörtelen ez a domb, a hőség és minden más. Sokan víz nélkül indulnak neki, olyanok is, aki korábban soha nem túráztak, ezért meglehetősen tapasztalatlanok

- emelte ki a férfi.

Apa és fia után jelenleg is zajlik a kutatás: a hatóságok arra kérnek mindenkit, akik olyan információval rendelkezik, amely előremozdíthatja a keresést, hogy vegye fel a kapcsolatot a parti őrséggel - írja a People.