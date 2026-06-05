Rémálomba fordult a családi nyaralás: nyomtalanul eltűnt egy fiatal

Japánban napok óta nagy erőkkel keresnek egy amerikai egyetemistát, aki egy családi utazás során tűnt el Kiotóban. A hatóságok szerint egyre valószínűbb, hogy az eltűnt diák önszántából hagyta el a családját, ugyanakkor továbbra is aggódnak a biztonságáért – írja az ABC News.

Japánban napok óta nagy erőkkel keresnek egy eltűnt diákot (illusztráció)

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Önként hagyhatta el családját az eltűnt diák?

James „Weston” Higginbotham május 29-én tűnt el Kiotóban, miközben családjával Japánban tartózkodott egy utazáson. A rendőrség szerint a rendelkezésre álló információk alapján „nagyon valószínű”, hogy a Japánban eltűnt amerikai egyetemista saját döntéséből szakadt el a családjától, de a hatóságok továbbra is aggódnak a biztonságáért. A 20 éves férfi az alabamai Auburn Egyetem hallgatója. A szülők akkor jelentették az eltűnését, amikor nem tudták elérni, a telefonja helymeghatározása pedig kikapcsolt állapotba került.

A rendőrség szerint további nehézséget jelent, hogy a fiatal nem beszél japánul.

A nyomozás során a hatóságok kihallgatták a családtagokat, elemezték Higginbotham mozgását azt követően, hogy elhagyta a hotelt, valamint átnézték a térfigyelő kamerák felvételeit és a hátrahagyott tárgyait is. A keresésben helikopter és nyomkereső kutyák is részt vesznek, a munkát a Kiotó környéki hegyvidéki területeken és túraútvonalakon folytatják. A kutatás várhatóan pénteken is folytatódik.