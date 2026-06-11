Hét gyerekével tűnt el a terhes nő, előkerült a holtteste

Az eltűnt édesanya, a 30 éves Makala Pendley februárban tűnt el hét gyermekével együtt az amerikai Indiana államban. Az indianapolisi rendőrség ekkor indított körözést a nő és gyermekei után.

Az eltűnt édesanya holttestére hosszú keresés után bukkantak rá

Fotó: Twitter/X

A nyomozás hónapokig nem vezetett eredményre, majd májusban a mexikói hatóságok megtalálták a hét gyermeket a dél-mexikói Chiapas államban, a nő élettársával. A kiskorúakat ideiglenesen a helyi hatóságok vették gondozásba – írja a Mirror.

A tragikus fordulat június 8-án következett be, amikor Makala Pendley holttestére egy földút mellett bukkantak rá a chiapasi Zanicantán térségében, több mint 3200 kilométerre attól a helytől, ahol eltűnését bejelentették.

Az elsődleges vizsgálatok szerint a nő halálát tompa tárggyal okozott fejsérülés következtében elszenvedett traumás agysérülés okozta. A holttestére meztelenül találtak, az információk szerint leszúrták, megkínozták és megerőszakolták.

A hatóságok szerint a holttestet mindössze 8-12 órával a felfedezése előtt helyezhették el a helyszínen. A nő családja szerint Makala legalább hat hónapos terhes volt, amikor nyoma veszett.

ALERT: Pregnant Indiana mother was found r*ped and beaten to death after being missing with her 7 children in Mexico.



Makala Pendley, 30, reportedly fled to Mexico with her 7 children and their father, Jude Butler Jr., in February because she feared her children would be taken… pic.twitter.com/UKcqeVrZRb — E X X ➠A L E R T S (@ExxAlerts) June 10, 2026

Az ügyben őrizetbe vették a nő partnerét, akit a hatóságok Joseph „N” néven azonosítottak. A chiapasi ügyészség tájékoztatása szerint jelenleg ő a gyilkossági ügy első számú gyanúsítottja.

A családtagokat sokkolta a tragédia. Makala testvére elmondta, hogy a nő odaadó édesanya volt, aki mindig gyermekeit helyezte előtérbe. Unokatestvére arról beszélt, hogy leginkább a nő vidámsága és pozitív személyisége fog hiányozni a családnak.

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ESTADOUNIDENSE EMBARAZADA ASESINADA EN CHIAPAS



CUERPO DESNUDO CON TRAUMATISMOS CRANEALES EN ZINACANTÁN



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Makala Marie Pendley de 30 años originaria de Indianápolis Indiana fue hallada muerta el 8 de junio en Zinacantán Chiapas. La… pic.twitter.com/0SaVnNjWoE — ULTIMAHORAENX (@ULTIMAHORAENX) June 11, 2026

A mexikói ügyészség közölte, hogy a hét gyermek továbbra is a hatóságok védelme alatt áll, miközben az amerikai nagykövetséggel együttműködve intézik a hazaszállításukat. A család reményei szerint a gyerekek hamarosan visszatérhetnek Indianapolisba, ahová édesanyjuk holttestét is szállítani fogják.

Eltűnt édesanya miatt aggódnak

Mély aggodalommal keresi a családja azt a 32 éves nőt, aki május 19-én rejtélyes körülmények között távozott otthonából. A rendőrségnél is eltűnt személyként nyilvántartott rétsági édesanya azóta semmilyen életjelet nem adott magáról, és a mobiltelefonja is elérhetetlen. Párja kizártnak tartja, hogy Alexandra önként hagyta volna el a családját.