A hőség miatt akart megmártózni egy tóban, majd nyom nélkül eltűnt egy 15 éves fiú

Nagy erőkkel folyik a kutatás az után az eltűnt 15 éves fiú után, akinek akkor veszett nyoma, mialatt egy népszerű természetvédelmi területen úszott szerdán Hampshire-ben. A keresés több ügynökség bevonásával zajlik, amelyben a Nemzeti Rendőrség Légi Szolgálata, a Dél-Központi Mentőszolgálat, valamint a Hampshire és Wight-szigeti Tűzoltóság is részt vesz.

Eltűnt fiú után zajlik a nagyszabású keresés (illusztráció) / Fotó: Pexels / Benedict Buston

Úszás közben eltűnt fiú után zajlik a keresés

Az incidensre azután került sor, miután megdőlt a júniusi melegrekord Gosportban, Hampshire megyében: ekkor 36,1 Celsius-fokot mértek. A hampshire-i rendőrség a történtek után azt tanácsolta az embereknek, hogy kerüljék el a környéket - írja a Mirror.

Több ügynökség bevonásával indítottak kutatást egy eltűnt 15 éves fiúról szóló bejelentés nyomán, akit utoljára a Totton közelében található Testwood-tavaknál, úszás közben láttak. A bejelentést június 24-én, szerdán 13:35-kor tették meg a rendőrségnél, a helyszín pedig jelenleg tiltott terület, amíg a keresési művelet folyamatban van

- mondta el a rendőrség szóvivője, hozzátéve, friss információk esetén újabb közleményt tesznek majd közzé.