Kétségbeesett hívás érkezett a hegyről, tragédia követte

Napokon át kutattak egy eltűnt turista után a Karib-térség egyik népszerű túraútvonalán, miután segélyhívásban jelezte, hogy eltévedt. A keresés tragikus véget ért: a hatóságok hétfőn megtalálták a 33 éves férfi holttestét Saint Kitts szigetén. A kínai állampolgárságú Wang Zyuan egyedül indult túrázni a Mount Liamuiga ösvényén, amely a sziget legmagasabb pontjára vezet – írja a CBS News.

Napokon át kutattak egy eltűnt turista után – Fotó: Unsplash

Napokig kutattak az eltűnt turista után a nehéz terepen

A helyi rendőrség tájékoztatása szerint Wang Zyuant utoljára május 27-én látták a Saint Kitts szigetén található Mount Liamuiga túraútvonalon. A 33 éves férfi aznap délután felhívta a 911-es segélyhívó számot, és arról számolt be, hogy eltévedt. A hatóságok azonban később elveszítették vele a kapcsolatot. Az eltűnés bejelentése után önkéntesek és több szervezet keresőcsapatai kezdték átfésülni a környéket. A kutatás napokon át tartott, végül hétfőn sikerült megtalálniuk a férfi holttestét.

A rendőrség megerősítette, hogy holtan találták meg az eltűnt turistát, ugyanakkor a halál okáról egyelőre nem közöltek részleteket.

A Mount Liamuiga ösvény a szunnyadó Mount Liamuiga vulkánon halad keresztül. A közel 1158 méter magas hegy Saint Kitts legmagasabb pontja. Egy karibi hajózási társaság, amely a túrát a weboldalán is népszerűsíti, korábban arra figyelmeztetett, hogy az útvonal rendkívül megterhelő lehet, az ösvény pedig gyakran sáros és csúszós.