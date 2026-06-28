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embrió

Rossz embriót ültettek be – szívszorító döntést kellett meghozniuk a szülőknek

1 órája
Olvasási idő: 5 perc
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Újabb fordulatot vett az a floridai eset, amelyben egy meddőségi klinikán történt súlyos hiba miatt egy házaspár más genetikai hátterű gyermeket nevelt. Az embrió körül kialakult jogi és érzelmi vita végül olyan döntéshez vezetett, amely mindkét érintett család életét hosszú időre meghatározhatja.
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embrióhibaFloridakeveredés

Korábban beszámoltunk arról, hogy egy floridai házaspár pert indított egy meddőségi klinika ellen, miután állításuk szerint tévedésből egy másik pár embrióját ültették be az édesanya méhébe. A gyermek megszületése után genetikai vizsgálat igazolta, hogy a baba nem áll biológiai kapcsolatban a nevelőszülőkkel.

Az embrió téves beültetése után a két család megállapodásra jutott
                           Az embrió téves beültetése után a két család megállapodásra jutott                           Fotó: Instagram/@theshadeborough

Az embrió genetikai szülei nem indítanak jogi harcot

Az ügyben most új részletek derültek ki. A New York Post információi szerint a gyermek genetikai szülei azonosításukat követően úgy döntöttek, hogy nem kezdeményeznek bírósági eljárást a felügyeleti jog megszerzéséért, noha eredetileg szerették volna maguk nevelni a kislányt.

A család ügyvédje szerint a döntés rendkívül nehéz volt számukra, azonban úgy vélték, hogy egy hosszadalmas jogi csata nem szolgálná a gyermek érdekeit. Hozzátette: ügyfelei mélyen megrendültek a történtek miatt, ugyanakkor tisztában vannak azzal is, hogy a gyermeket világra hozó házaspár szintén súlyos érzelmi terhet visel.

A felek végül közös megegyezésre jutottak, amelynek értelmében a gyermeket születésétől nevelő házaspár marad a kislány törvényes gondviselője.

Az ügyvédek tájékoztatása szerint a megállapodást több személyes találkozó előzte meg, amelyek során a két család megpróbálta közösen rendezni a kialakult helyzetet. A felek között a nyilatkozatok alapján bizalmi kapcsolat alakult ki, amelyet a jövőben is fenn kívánnak tartani.

A genetikai szülők ügyvédje közölte, hogy ügyfelei várhatóan szintén jogi lépéseket tesznek a meddőségi klinika és az eljárásban részt vevő orvos ellen. Álláspontjuk szerint a klinika hibája miatt olyan döntés meghozatalára kényszerültek, amely egész életükre hatással lesz.

Közben a gyermeket nevelő házaspár egy másik meddőségi intézménybe szállíttatta a megmaradt embrióját, amelyet genetikai vizsgálatnak vetnek alá. Az eredmények alapján döntenek majd a további családtervezési lehetőségekről.

Az érintett floridai meddőségi klinika korábban bejelentette, hogy megszünteti működését.

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