Rossz embriót ültettek be – szívszorító döntést kellett meghozniuk a szülőknek

Korábban beszámoltunk arról, hogy egy floridai házaspár pert indított egy meddőségi klinika ellen, miután állításuk szerint tévedésből egy másik pár embrióját ültették be az édesanya méhébe. A gyermek megszületése után genetikai vizsgálat igazolta, hogy a baba nem áll biológiai kapcsolatban a nevelőszülőkkel.

Az embrió téves beültetése után a két család megállapodásra jutott Fotó: Instagram/@theshadeborough

Az embrió genetikai szülei nem indítanak jogi harcot

Az ügyben most új részletek derültek ki. A New York Post információi szerint a gyermek genetikai szülei azonosításukat követően úgy döntöttek, hogy nem kezdeményeznek bírósági eljárást a felügyeleti jog megszerzéséért, noha eredetileg szerették volna maguk nevelni a kislányt.

A család ügyvédje szerint a döntés rendkívül nehéz volt számukra, azonban úgy vélték, hogy egy hosszadalmas jogi csata nem szolgálná a gyermek érdekeit. Hozzátette: ügyfelei mélyen megrendültek a történtek miatt, ugyanakkor tisztában vannak azzal is, hogy a gyermeket világra hozó házaspár szintén súlyos érzelmi terhet visel.

A felek végül közös megegyezésre jutottak, amelynek értelmében a gyermeket születésétől nevelő házaspár marad a kislány törvényes gondviselője.

Az ügyvédek tájékoztatása szerint a megállapodást több személyes találkozó előzte meg, amelyek során a két család megpróbálta közösen rendezni a kialakult helyzetet. A felek között a nyilatkozatok alapján bizalmi kapcsolat alakult ki, amelyet a jövőben is fenn kívánnak tartani.

A genetikai szülők ügyvédje közölte, hogy ügyfelei várhatóan szintén jogi lépéseket tesznek a meddőségi klinika és az eljárásban részt vevő orvos ellen. Álláspontjuk szerint a klinika hibája miatt olyan döntés meghozatalára kényszerültek, amely egész életükre hatással lesz.

Közben a gyermeket nevelő házaspár egy másik meddőségi intézménybe szállíttatta a megmaradt embrióját, amelyet genetikai vizsgálatnak vetnek alá. Az eredmények alapján döntenek majd a további családtervezési lehetőségekről.

Az érintett floridai meddőségi klinika korábban bejelentette, hogy megszünteti működését.